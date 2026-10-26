Детали самолета, найденные под Локней, помогли восстановить По-2

Фрагменты самолета По-2, обнаруженные на Локнянской земле, использовали при реставрации этой легендарной машины в Томской области. Об этом сообщил глава Локнянского района Иван Белугин в своем канале в мессенджере МАХ.
Фрагменты самолета По-2, обнаруженные на Локнянской земле, использовали при реставрации этой легендарной машины в Томской области. Об этом сообщил глава Локнянского района Иван Белугин в своем канале в мессенджере МАХ.
По его словам, восстановлением самолета занимались школьники из поискового отряда «Томич» под руководством Сергея Григорьева. В годы Великой Отечественной войны такие машины, известные как «кукурузники», применяли в том числе для ночных бомбардировок. Металлические детали для будущей экспозиции ребята нашли во время экспедиций «Вахта памяти» в Локнянском округе.
Иван Белугин обратил внимание на то, что работа велась по архивным чертежам: юные поисковики изучали устройство По-2 и историю его боевого применения.
Сейчас восстановленный самолет выставлен в музейно-выставочном комплексе «Оружие Победы» в Томской области. Глава округа поблагодарил поисковиков и всех, кто поддерживает движение. По его словам, на Локнянской земле до сих пор находят следы ожесточенных боев, и благодаря такой работе они становятся не просто фрагментами прошлого, а частью сохранения исторической памяти.
Он отметил, что этим занимаются молодые люди, которые своими руками возвращают историю новым поколениям.