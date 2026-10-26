Директор псковской школы находится в Китае с образовательной поездкой

Делегация из 100 российских директоров находится в Китаев с образовательной поездкой. В их числе и директор школы №1 имени Леона Поземского в Пскове Ирина Ломанова. Об этом врип главы города Станислав Стармолотов сообщил в МАХ.

По его словам, целью визита делегации выступает знакомство с культурой страны, сотрудничество и взаимодействие в области языкового обмена, а также укрепление дружественных связей между Россией и Китайской Народной Республикой.

Станислав Стармолотов отметил, что Ирина Ломанова будет находится в Китае до 31 октября. За эти дни директор посетит провинцию Чжэцзян, Гуанчжоу, Сиань и Пекин. «Наши друзья подготовили насыщенную и интересную программу», – уточнил он.

Временно исполняющий полномочия главы Пскова добавил, что поездку директоров организовали в рамках мероприятий перекрестного Года образования Китая и России, утвержденного 20 мая 2026 года в Пекине президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Дзиньпинем.