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Общество

Директор псковской школы находится в Китае с образовательной поездкой

26 октября 2026 года, 10:30

Делегация из 100 российских директоров находится в Китаев с образовательной поездкой. В их числе и директор школы №1 имени Леона Поземского в Пскове Ирина Ломанова. Об этом врип главы города Станислав Стармолотов сообщил в МАХ.

Директор псковской школы находится в Китае с образовательной поездкой

Фото из канала Станислава Стармолотова в МАХ

По его словам, целью визита делегации выступает знакомство с культурой страны, сотрудничество и взаимодействие в области языкового обмена, а также укрепление дружественных связей между Россией и Китайской Народной Республикой.

Станислав Стармолотов отметил, что Ирина Ломанова будет находится в Китае до 31 октября. За эти дни директор посетит провинцию Чжэцзян, Гуанчжоу, Сиань и Пекин. «Наши друзья подготовили насыщенную и интересную программу», – уточнил он.

Временно исполняющий полномочия главы Пскова добавил, что поездку директоров организовали в рамках мероприятий перекрестного Года образования Китая и России, утвержденного 20 мая 2026 года в Пекине президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Дзиньпинем.

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