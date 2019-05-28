Михаил Ведерников: Я хорошо знаю те вызовы, с которыми пограничникам приходится иметь дело

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником.
Товарищи офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты! Дорогие ветераны!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником, Днем пограничника!
Пограничная служба не знает мирного времени. На всей протяженности российских границ ежедневно кипит работа по защите национальных интересов и безопасности наших граждан.
Здесь трудятся первоклассные профессионалы, известные стойкостью, находчивостью и преданностью Отечеству.
Псковская область, как один из важнейших государственных форпостов, имеет особое значение в этой миссии.
Я хорошо знаю те вызовы, с которыми вам приходится ежедневно иметь дело, и то рвение, с которым вы боретесь с национальными угрозами.
Ваши дела достойны искренней благодарности и уважения.
Мы гордимся теми, кто в мирные годы несет на себе нелегкое бремя по защите наших рубежей. Твердо убежден, что псковские пограничники будут и впредь достойно нести службу.
Желаю вам сил, здоровья, благополучия и успехов в непростом труде на благо России и ее граждан!
Напомним, 28 мая в областном центре состоялось открытие памятника «Стражам границы», который представляет собой башню Псковского кремля. Из каких элементов состоит монумент и в чём основная задумка автора – смотрите в нашей специальной инфографике.