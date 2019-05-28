Михаил Ведерников: Я хорошо знаю те вызовы, с которыми пограничникам приходится иметь дело

Товарищи офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты! Дорогие ветераны!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником, Днем пограничника!

Пограничная служба не знает мирного времени. На всей протяженности российских границ ежедневно кипит работа по защите национальных интересов и безопасности наших граждан.

Здесь трудятся первоклассные профессионалы, известные стойкостью, находчивостью и преданностью Отечеству.

Псковская область, как один из важнейших государственных форпостов, имеет особое значение в этой миссии.

Я хорошо знаю те вызовы, с которыми вам приходится ежедневно иметь дело, и то рвение, с которым вы боретесь с национальными угрозами.

Ваши дела достойны искренней благодарности и уважения.

Мы гордимся теми, кто в мирные годы несет на себе нелегкое бремя по защите наших рубежей. Твердо убежден, что псковские пограничники будут и впредь достойно нести службу.

Желаю вам сил, здоровья, благополучия и успехов в непростом труде на благо России и ее граждан!



