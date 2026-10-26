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Общество

Консорциум ПсковГУ по изучению Второй мировой войны отметил пятилетие

26 октября 2026 года, 13:00

Университетский консорциум по изучению Второй мировой войны, действующий в ПсковГУ, отметил пятилетний юбилей. Об этом «Псковской правде» сообщили в вузе.

Консорциум ПсковГУ по изучению Второй мировой войны отметил пятилетие

Фото пресс-службы ПсковГУ

За годы ПсковГУ стал точкой сборки для историков со всей страны: научные усилия по сохранению исторической памяти объединили 22 вуза из России и Беларуси.

За пять лет работы появились межрегиональные и международные проектно-исследовательские группы студентов и молодых ученых, были созданы научные базы данных и выпущены монографии. На основе исследований также запустили образовательные программы, летние школы и просветительские проекты.

В вузе подчеркнули, что главное достижение консорциума – его состав. В него вошли ведущие классические, педагогические, юридические и технические университеты страны. Именно это, по мнению представителей Псковского государственного университета, помогло вывести изучение исторической памяти на новый уровень.

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