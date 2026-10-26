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Спорт / Соревнования

В Псковской области прошли чемпионат и первенство по мотокроссу

26 октября 2026 года, 11:18

На трассе «Ваулины горы» состоялись чемпионат и первенство Псковской области по мотокроссу. Об этом сообщил врип главы Пскова Станислав Стармолотов в МАХ.

В Псковской области прошли чемпионат и первенство по мотокроссу

Фото: канал Станислава Стармолотова в МАХ

Соревнования приурочили к Году единства народов России.

Станислав Стармолотов посетил заезды и отметил уровень подготовки спортсменов, а также организацию турнира и количество участников. По словам врип главы Пскова, мотокросс в городе и области развивается уверенными темпами.

Победителей поздравили с заслуженными наградами, а тем, кто не попал в призы, пожелали не расстраиваться и выступить в следующем сезоне. 

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