Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Приговор экс-ректору ПсковГУ огласят 29 октября

26 октября 2026 года, 11:24

Разбирательство по делу бывшего ректора Псковского государственного университета вышло на финишную прямую. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Приговор экс-ректору ПсковГУ огласят 29 октября

Фото объединенной пресс-службы судов Псковской области

Сегодня, 26 октября, в судебном заседании по делу Натальи Ильиной, которую обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из личной заинтересованности), подсудимой дали последнее слово.

После этого суд ушел в совещательную комнату. 

Оглашение приговора назначено на 11:00 29 октября.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 100 боеприпасов и 18 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области
«Газпром межрегионгаз» открыл единый карьерный сайт
Ушел из жизни протоиерей Олег Тэор
«Сделайте детей заметными»: В Опочке прошла фотосессия со световозвращателями
Детали самолета, найденные под Локней, помогли восстановить По-2
Псковский специалист: Инсульт может случиться и у молодых
В Невельском округе из-за замыкания сгорел Volkswagen Transporter
В Пскове открыли мемориальную доску врачу-протезисту Герману Альбрехту
Псковичам объяснили разницу между жилищными и коммунальными услугами

Комментарии

Авторизация
No comments
«Чтобы лишний замок не был на храме»

Общество
26 октября 16:00

«Чтобы лишний замок не был на храме»

Памяти протоиерея Олега Тэора
Не ждать, пока пройдёт

Общество / Здоровье
26 октября 10:04

Не ждать, пока пройдёт

Как распознать инсульт и не упустить время
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать