Приговор экс-ректору ПсковГУ огласят 29 октября

Разбирательство по делу бывшего ректора Псковского государственного университета вышло на финишную прямую. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Сегодня, 26 октября, в судебном заседании по делу Натальи Ильиной, которую обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из личной заинтересованности), подсудимой дали последнее слово.

После этого суд ушел в совещательную комнату.

Оглашение приговора назначено на 11:00 29 октября.