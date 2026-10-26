Два человека погибли и десять пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

На прошлой неделе, с 19 по 25 октября, в Псковской области в результате ДТП два человека погибли, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции.

За указанный период дорожные инспекторы зарегистрировали восемь ДТП и пресекли 1 194 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Также сотрудники Госавтоинспекции задержали 23 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

Семеро делали это уже не в первый раз и были задержаны.