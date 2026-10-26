Псковский драмтеатр начал ставить штампы в блокноты туристов

В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина появилась печать с изображением здания для блокнотов путешественников. Памятный оттиск можно поставить в кассе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе театра.

Такие отметки помогают сохранить впечатления от поездки и собрать историю путешествия по городу в специальном блокноте или ежедневнике.

Для местных жителей сбор таких штампов может стать своеобразным квестом и поводом заглянуть в театр. Он участвует в городском проекте «Мур-шрут» от Центра туризма и творческих индустрий Пскова. В рамках него можно собрать печати из разных знаковых мест города, и одна из страниц блокнота посвящена театру.

Получить оттиск можно в рабочие часы – с 11:00 до 19:00 (перерыв с 15:00 до 15:30).