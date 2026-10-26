В Пскове займутся спасением уникальных книг XVIII века и изданий времен ВОВ

В Пскове начал работу Региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX, под особую опеку специалистов попадут уникальные издания XVIII века, книги с автографами, миниатюры и литература времен Великой Отечественной войны.

По его словам, в фондах областной библиотеки имени В. Я. Курбатова также хранятся иностранная литература, личные библиотеки и краеведческие документы, признанные памятником культуры Псковской области. Псковская область стала первым субъектом СЗФО, где появилась площадка такого профиля.

Михаил Ведерников отметил, что работа по сохранению этих ценностей в Псковской области выходит на принципиально новый уровень. Центр оснащен современным оборудованием: здесь есть химическая лаборатория, зоны реставрации и переплета. Местные специалисты прошли обучение и стажировку в Российской государственной библиотеке и готовы применять полученные знания на практике.