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Общество

Новую пешеходную дорожку обустроят на улице Алтаева в Пскове

26 октября 2026 года, 17:52

В Пскове появится пешеходная дорожка вдоль домов №4 и №6 на улице Алтаева. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на техническое задание закупки.

Новую пешеходную дорожку обустроят на улице Алтаева в Пскове

Фото Дарьи Хватковой

Согласно документам, подрядчик начнет работы сразу после подписания контракта, а завершить их планируется до 25 декабря 2026 года.

На участке предстоит вырубить деревья и выкорчевать пни, затем уложить песчаное основание и щебень. После этого рабочие установят бортовые камни, уложат тротуарную плитку и асфальтобетонное покрытие, разобьют газон и заменят люки колодцев.

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