Новую пешеходную дорожку обустроят на улице Алтаева в Пскове

В Пскове появится пешеходная дорожка вдоль домов №4 и №6 на улице Алтаева. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на техническое задание закупки.

Согласно документам, подрядчик начнет работы сразу после подписания контракта, а завершить их планируется до 25 декабря 2026 года.

На участке предстоит вырубить деревья и выкорчевать пни, затем уложить песчаное основание и щебень. После этого рабочие установят бортовые камни, уложат тротуарную плитку и асфальтобетонное покрытие, разобьют газон и заменят люки колодцев.