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Происшествия / Преступление

В Пскове поймали курьера мошенников, выманивших у пенсионера 7 млн рублей

26 октября 2026 года, 14:03

В Пскове полицейские установили личность курьера мошенников, которые выманили у пожилого местного жителя порядка 7 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

В Пскове поймали курьера мошенников, выманивших у пенсионера 7 млн рублей

Фото Дарьи Хватковой

Согласно данным следствия, с августа по сентябрь текущего года неизвестный, представляясь сотрудником финансовой организации, убедил пенсионера перевести сбережения на «безопасный счет». Большую часть денег мужчина передал прибывшему курьеру, остальное перевел через банкомат.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на курьера. Им оказался 24-летний безработный уроженец Ленинградской области, который также подозревается в аналогичном преступлении в Санкт-Петербурге. Фигуранта заключили под стражу. Следствие продолжается, уточнили в УМВД.

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