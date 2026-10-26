В деревне Лющик под Бежаницами появились уличные тренажеры

В деревне Лющик Бежаницкого муниципального округа установили спортивные тренажеры для детей и взрослых. Об этом глава муниципалитета Елена Иванова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В деревне Лющик Бежаницкого муниципального округа установили спортивные тренажеры для детей и взрослых. Об этом глава муниципалитета Елена Иванова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По ее словам, в прошлом году на этой территории отремонтировали спортивную площадку, а теперь в рамках проекта ТОС там смонтировали уличные тренажеры.
Заниматься физкультурой могут и дети, и взрослые, в том числе всей семьей.
Глава района поблагодарила губернатора Михаила Ведерникова и правительство региона за поддержку инициатив территориальных общественных самоуправлений.
«Спорт объединяет, укрепляет здоровье и делает жизнь ярче», – заключила она.