В деревне Лющик под Бежаницами появились уличные тренажеры

В деревне Лющик Бежаницкого муниципального округа установили спортивные тренажеры для детей и взрослых. Об этом глава муниципалитета Елена Иванова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По ее словам, в прошлом году на этой территории отремонтировали спортивную площадку, а теперь в рамках проекта ТОС там смонтировали уличные тренажеры.

Заниматься физкультурой могут и дети, и взрослые, в том числе всей семьей.