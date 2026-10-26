Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В деревне Лющик под Бежаницами появились уличные тренажеры

26 октября 2026 года, 17:35

В деревне Лющик Бежаницкого муниципального округа установили спортивные тренажеры для детей и взрослых. Об этом глава муниципалитета Елена Иванова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В деревне Лющик под Бежаницами появились уличные тренажеры

Фото из соцсетей Елены Ивановой

По ее словам, в прошлом году на этой территории отремонтировали спортивную площадку, а теперь в рамках проекта ТОС там смонтировали уличные тренажеры.

Заниматься физкультурой могут и дети, и взрослые, в том числе всей семьей.

В деревне Лющик под Бежаницами появились уличные тренажеры

Фото из соцсетей Елены Ивановой

Глава района поблагодарила губернатора Михаила Ведерникова и правительство региона за поддержку инициатив территориальных общественных самоуправлений.

«Спорт объединяет, укрепляет здоровье и делает жизнь ярче», – заключила она.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Новую пешеходную дорожку обустроят на улице Алтаева в Пскове
Пскович выплатил долг по алиментам после лишения водительских прав
В Пскове начался второй поток программы «СВОй бизнес»
В «Михайловском» отказались от санитарного вторника ради школьников
Эпидемиолог Брико рассказал, что делать при отсутствии данных о прививках
В Псковской области открылся 23-й центр добровольчества
Более 100 боеприпасов и 18 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области
«Газпром межрегионгаз» открыл единый карьерный сайт
Ушел из жизни протоиерей Олег Тэор

Комментарии

Авторизация
No comments
«Чтобы лишний замок не был на храме»

Общество
26 октября 16:00

«Чтобы лишний замок не был на храме»

Памяти протоиерея Олега Тэора
Не ждать, пока пройдёт

Общество / Здоровье
26 октября 10:04

Не ждать, пока пройдёт

Как распознать инсульт и не упустить время
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать