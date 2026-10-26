Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

В Невельском округе из-за замыкания сгорел Volkswagen Transporter

26 октября 2026 года, 14:47

В деревне Ровное Невельского муниципального округа огонь уничтожил автомобиль Volkswagen Transporter T4 1998 года выпуска. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

В Невельском округе из-за замыкания сгорел Volkswagen Transporter

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Возгорание произошло 24 октября. Машина выгорела изнутри по всей площади.

По предварительной версии, причиной стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей, вызванный коротким замыканием.

На месте происшествия работали два специалиста МЧС, три сотрудника областной пожарной охраны и две единицы специализированной техники.

В Невельском округе из-за замыкания сгорел Volkswagen Transporter

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Всего за прошедшие выходные пожарно-спасательные подразделения Псковской области выезжали на четыре техногенных пожара. В трех случаях, согласно предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 100 боеприпасов и 18 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области
«Газпром межрегионгаз» открыл единый карьерный сайт
Ушел из жизни протоиерей Олег Тэор
«Сделайте детей заметными»: В Опочке прошла фотосессия со световозвращателями
Детали самолета, найденные под Локней, помогли восстановить По-2
Псковский специалист: Инсульт может случиться и у молодых
В Пскове открыли мемориальную доску врачу-протезисту Герману Альбрехту
Псковичам объяснили разницу между жилищными и коммунальными услугами
В Пскове поймали курьера мошенников, выманивших у пенсионера 7 млн рублей

Комментарии

Авторизация
No comments
328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр

Происшествия / Преступление
8 мая 11:18

328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр
Ценный кадр

Происшествия
30 марта 12:05

Ценный кадр

Ключевой фигурант дела экс- ректора ПсковГУ впервые выступил в суде
Недетские схемы

Происшествия
10 февраля 15:15

Недетские схемы

Мошенники отрабатывают схемы хищения денег на псковских подростках