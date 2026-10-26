В Невельском округе из-за замыкания сгорел Volkswagen Transporter

В деревне Ровное Невельского муниципального округа огонь уничтожил автомобиль Volkswagen Transporter T4 1998 года выпуска. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.



Возгорание произошло 24 октября. Машина выгорела изнутри по всей площади. По предварительной версии, причиной стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей, вызванный коротким замыканием. На месте происшествия работали два специалиста МЧС, три сотрудника областной пожарной охраны и две единицы специализированной техники.