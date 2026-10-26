Семьи бойцов из Белгородской области посетили Псково-Печерский монастырь

В Центре духовной реабилитации при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре завершилась двухнедельная смена для семей участников СВО. Об этом «Псковской правде» сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» в Псковской области.

Организаторами поездки выступили фонд и Русская православная церковь.

Гостями смены стали родные бойцов из Белгородской области. За две недели они успели пообщаться со священниками, посетить богослужения, полюбоваться монастырской природой, съездить в Псков. Программа включала физическую активность, трудотерапию, творческие мастерские, музыкальные занятия и консультации психолога – все это помогло участникам в социокультурной адаптации.

Ольга Колесникова, одна из участниц, поделилась, что к ним отнеслись как к самым близким людям. «Здесь особая атмосфера – без осуждения и жалости, только любовь. Словно камень с души сняли: он давил так, что я не могла спать», – рассказала она.

По ее словам, знакомство с людьми со схожей судьбой и общее горе сплотили группу.

«Мы делились хлебом, чаем и фотографиями. Мы – одно целое, и это единство лечит лучше любых лекарств», – подытожила Ольга Колесникова.