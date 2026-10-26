Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Семьи бойцов из Белгородской области посетили Псково-Печерский монастырь

26 октября 2026 года, 11:39

В Центре духовной реабилитации при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре завершилась двухнедельная смена для семей участников СВО. Об этом «Псковской правде» сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» в Псковской области.

Семьи бойцов из Белгородской области посетили Псково-Печерский монастырь

Фото филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области

Организаторами поездки выступили фонд и Русская православная церковь.

Гостями смены стали родные бойцов из Белгородской области. За две недели они успели пообщаться со священниками, посетить богослужения, полюбоваться монастырской природой, съездить в Псков. Программа включала физическую активность, трудотерапию, творческие мастерские, музыкальные занятия и консультации психолога – все это помогло участникам в социокультурной адаптации.

Ольга Колесникова, одна из участниц, поделилась, что к ним отнеслись как к самым близким людям. «Здесь особая атмосфера – без осуждения и жалости, только любовь. Словно камень с души сняли: он давил так, что я не могла спать», – рассказала она.

По ее словам, знакомство с людьми со схожей судьбой и общее горе сплотили группу.

«Мы делились хлебом, чаем и фотографиями. Мы – одно целое, и это единство лечит лучше любых лекарств», – подытожила Ольга Колесникова.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 100 боеприпасов и 18 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области
«Газпром межрегионгаз» открыл единый карьерный сайт
Ушел из жизни протоиерей Олег Тэор
«Сделайте детей заметными»: В Опочке прошла фотосессия со световозвращателями
Детали самолета, найденные под Локней, помогли восстановить По-2
Псковский специалист: Инсульт может случиться и у молодых
В Невельском округе из-за замыкания сгорел Volkswagen Transporter
В Пскове открыли мемориальную доску врачу-протезисту Герману Альбрехту
Псковичам объяснили разницу между жилищными и коммунальными услугами

Комментарии

Авторизация
No comments
«Чтобы лишний замок не был на храме»

Общество
26 октября 16:00

«Чтобы лишний замок не был на храме»

Памяти протоиерея Олега Тэора
Не ждать, пока пройдёт

Общество / Здоровье
26 октября 10:04

Не ждать, пока пройдёт

Как распознать инсульт и не упустить время
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать