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Общество

В Великих Луках установят почти 50 новых световых консолей к Новому году

26 октября 2026 года, 11:05

В Великих Луках уже приступили к украшению города к Новому году. Об этом сообщил глава администрации Андрей Беляев, пишет «Великолукская правда. Новости».

В Великих Луках установят почти 50 новых световых консолей к Новому году

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Традиция размещать иллюминацию в городском и Петровском парках, сквере Пушкина и у драмтеатра сохранится. Всего на общественных пространствах появится 26 уже световых конструкций и порядка 340 консолей на фонарных столбах.

При этом 48 консолей закупили в этом году, так что великолучане смогут оценить новые дизайнерские решения. По словам Андрея Беляева, их закрепят на опорах освещения на улицах Гражданской, 3-й Ударной Армии, Новогаражной и Гастелло.

Кроме того, специалисты приведут в порядок гирлянды на центральном мосту через Ловать. Жители Великих Лук замечали, что некоторые участки не горят.

За обслуживание иллюминации отвечает МАУ «Зеленхоз».

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