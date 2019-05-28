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Общество

Александр Котов: Профессионализм и доблесть современных пограничников не оставляет сомнений

28 мая 2019 года, 09:59

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов поздравил псковских пограничников с профессиональным праздником.

Уважаемые сотрудники и ветераны Пограничного управления ФСБ России по Псковской области!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём пограничника!

Псковская земля испокон веков была приграничным регионом – более тысячи лет Псков служит защите Русской земли от натиска с запада. Жители Псковской области с особым уважением и гордостью относятся к ратному труду воинов, чей долг – хранить покой рубежей Отечества.

Многовековая история пограничной охраны наполнена примерами героизма и истинного патриотизма стражей государственных границ. Профессионализм и доблесть современных пограничников не оставляет сомнений, и сегодня любая попытка нарушить границы России не останется безнаказанной.

В этом году празднование Дня пограничника ознаменовано знаковым событием – в Пскове торжественно открывается памятник «Стражам порядка». Надеюсь, монумент, символизирующий связь времён и поколений, станет ещё одной «визитной карточкой» древнего Пскова.

От всей души желаю личному составу, гражданскому персоналу и ветеранам Пограничной службы ФСБ России благополучия и мирного неба над головой!

 

Александр Котов,
председатель Псковского областного Собрания депутатов 

Напомним, 28 мая в областном центре состоялось открытие памятника «Стражам границы», который представляет собой башню Псковского кремля. Из каких элементов состоит монумент и в чём основная задумка автора – смотрите в нашей специальной инфографике.

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