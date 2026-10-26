Псковичам объяснили разницу между жилищными и коммунальными услугами

Жилищные и коммунальные услуги обычно приходят в одной квитанции, но за них отвечают разные организации, и тарифы формируются по-разному. Об этом рассказали в группе «Госуслуги Дом» в социальной сети «ВКонтакте».

К жилищным услугам относят содержание и ремонт общего имущества дома: уборку подъездов и придомовой территории, обслуживание лифтов, кровли, фасада и инженерных систем, а также аварийно-диспетчерскую службу. За них отвечает управляющая организация, ТСЖ или ЖСК. Стоимость этих услуг собственники утверждают на общем собрании.

Коммунальные услуги – это ресурсы, которые поступают в квартиру: отопление, горячая и холодная вода, водоотведение, электричество и газ. Их предоставляют ресурсоснабжающие организации. Тарифы на коммунальные ресурсы устанавливает уполномоченный орган региона.

Чтобы разобраться в платежке, стоит сверить строки с перечнем услуг, помня, что взнос на капремонт указывается отдельно, а РСО может выставлять собственные квитанции. Далее нужно проверить, кто указан получателем платежа и исполнителем: если по всем строкам одна организация, значит, платежку выставляет УО или ТСЖ. Проверить, принимали ли собственники решение о переходе на прямые договоры с РСО, можно в договоре управления и протоколах общих собраний в ГИС ЖКХ.

Все квитанции в том числе доступны в мобильном приложении «Госуслуги Дом», где указано, кто является исполнителем услуг.