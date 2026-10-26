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Общество

В Пскове начался второй поток программы «СВОй бизнес»

26 октября 2026 года, 17:00

На площадке филиала фонда «Защитники Отечества» в Пскове открылся второй поток федеральной программы по предпринимательству для участников СВО и их семей «СВОй бизнес». Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В Пскове начался второй поток программы «СВОй бизнес»

Фото: ПАИ

Псковская область стала первым регионом, где обучение прошло именно в стенах фонда. В прошлом году до защиты проектов дошли десять человек. 

Руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева вспомнила историю Ольги Пустовой, супруги участника СВО. Она пришла на программу, чтобы разобраться в мерах поддержки и финансировании, а в итоге открыла игровую систему для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Это не просто бизнес, а дело со смыслом и с заботой», – отметила Надежда Васильева.

Обращаясь к участникам, она отметила, что пять дней обучения будут насыщенными. «У вас есть возможность пройти этот путь вместе – от первых идей до защиты реальных проектов, которые можно воплотить в нашем регионе», – добавила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества».

Министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев, в свою очередь, зачитал приветствие губернатора Михаила Ведерникова.

В нем глава региона подчеркнул, что программа помогает ветеранам и их близким раскрыть потенциал и получить инструменты для своего дела. Позже участников ждет отдельная встреча с губернатором, где они смогут показать свои идеи.

Программа длится пять дней: лекции, общение с предпринимателями и подготовка к защите проектов. Организаторами выступают министерство экономического развития Псковской области, Фонд гарантий и развития предпринимательства, «Опора России», Банк ПСБ, филиал фонда «Защитники Отечества» и «Единая Россия».

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