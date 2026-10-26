Псковский специалист: Инсульт может случиться и у молодых

Инсульт не является болезнью исключительно пожилых людей, и хорошее самочувствие не гарантирует здоровья сосудов. Об этом «Псковской правде» рассказала специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Елена Малыгина.

По её словам, многие заболевания, повышающие риск инсульта, долгое время развиваются незаметно. Поэтому ориентироваться только на самочувствие нельзя – нужно контролировать артериальное давление, уровень сахара и холестерина, наблюдаться при сахарном диабете, атеросклерозе, заболеваниях сердца и нарушениях свертывания крови.

У молодых людей причины инсульта нередко связаны с болезнями сердца, аномалиями сосудов и нарушениями свертываемости, а не только с давлением, курением или лишним весом. «Выявлять и корректировать факторы риска необходимо задолго до пожилого возраста», – подчеркнула Елена Малыгина.