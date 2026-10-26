Псковский специалист назвала четыре признака инсульта, при которых нужна Скорая

Специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Елена Малыгина напомнила жителям региона о простой памятке «УДАР», которая помогает распознать инсульт.
Специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Елена Малыгина напомнила жителям региона о простой памятке «УДАР», которая помогает распознать инсульт.
По её словам, первая буква «У» означает улыбку: если у человека внезапно опустился один уголок рта, а улыбка стала неровной, это тревожный сигнал. «Д» – движение: при инсульте человек не может одновременно поднять обе руки или удержать их на весу. «А» – артикуляция: речь становится невнятной, человеку трудно подобрать слова или понять обращенную к нему речь. «Р» – решение: при появлении хотя бы одного из этих признаков нужно немедленно вызвать скорую.
Елена Малыгина обратила внимание на то, что нельзя игнорировать и внезапную слабость или онемение конечности, половины лица, резкое ухудшение зрения, потерю равновесия и необычную сильную головную боль. При этом важно помнить: даже если человеку стало лучше и симптомы исчезли, отказываться от помощи нельзя. «Ждать повторного эпизода опасно», – подчеркнула специалист.
Она также предупредила об ошибках, которые мешают вовремя получить помощь: люди списывают слабость на усталость, занимаются самолечением или боятся беспокоить близких. При подозрении на инсульт промедление гораздо опаснее, чем вызов скорой медицинской помощи, даже если диагноз не подтвердится.