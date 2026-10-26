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Общество / Здоровье

Эпидемиолог Брико рассказал, что делать при отсутствии данных о прививках

26 октября 2026 года, 16:16

Если сведений о вакцинации не сохранилось, можно сделать прививку повторно – вреда это не принесет. Об этом в новом видео проекта «Санпросвет» Роспотребнадзора рассказал эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Николай Брико, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Управления.

Эпидемиолог Брико рассказал, что делать при отсутствии данных о прививках

Фото: скрин видео Роспотребнадзора

По его словам, вопрос «А вдруг я уже прививался, но просто не помню?» возникает у многих, когда данные о прививках утеряны. В такой ситуации возможны два пути: сдать анализы на антитела или просто ввести препарат еще раз.

«Если это корь или краснуха, просто сделать еще раз ввести этот препарат, ничего страшного не произойдет. Можно сделать лабораторное исследование, посмотреть уровень иммунитета, но не всегда это нужно. И потом эти исследования, как правило, платные, поэтому проще сделать еще раз прививку», – пояснил Николай Брико.

Академик РАН в том числе отметил, что при высоком титре антител повторная вакцинация не навредит, а при низком – сработает как бустер, дополнительно стимулируя иммунную систему к выработке антител и клеточного иммунитета.

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