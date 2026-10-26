Директор «Михайловского» раскрыл «трагедию шекспировского масштаба» в эфире ОТР

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич стал героем авторской программы Виктора Лошака «Очень личное» на Общественном телевидении России. Интервью вышло в эфир 24 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Разговор длился почти сорок минут.

Ведущий начал беседу с неожиданного и лестного для музея признания: «Если бы мне предложили назвать десять самых важных должностей в России, то одна из них была бы – место директора музея-заповедника «Михайловское».

В ходе встречи собеседники затронули множество тем. Георгий Василевич порассуждал о том, как Пушкин «наследовал всю Россию», и объяснил, почему те, кто хоть раз побывал в «Михайловском», обычно возвращаются туда снова и снова.

Кроме того, директор музея-заповедника «Михайловское» поделился яркими эпизодами своей биографии и высказал мысль о «Заповеднике» и жизни Сергея Довлатова как о «трагедии шекспировского масштаба». Зрители также узнали, предчувствовал ли поэт послереволюционную судьбу Михайловского, Тригорского и Петровского, говоря о «русском бунте – бессмысленном и беспощадном».

Полную версию интервью можно найти на сайте ОТР. Повторные показы программы запланированы на 28 октября в 06:50 и в ночь на 29 октября в 00:25.