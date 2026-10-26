Псковская область взяла серебро на конкурсе «Территория впечатлений»

Псковская область вошла в число призеров первого Всероссийского конкурса «Территория впечатлений», заняв второе место в номинации «Деловой регион года». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

По его словам, честь региона на конкурсе защищали агентство «Штаб Квартира» и ООО «СевЗапИнвест». Им удалось пройти три этапа и представить жюри лучшие практики в сфере корпоративного и делового туризма. Михаил Ведерников отметил, что конкуренцию Псковской области составили шесть других субъектов: Мурманская, Тюменская, Новосибирская, Амурская, Костромская области и Республика Алтай.

Он уточнил, что эксперты высоко оценили потенциал региона для проведения деловых мероприятий. Особое внимание жюри привлек опыт организации Международного туристического форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов».

Губернатор добавил, что Псковская область уверенно наращивает позиции в деловом туризме: развивается инфраструктура, обновляются конгрессные площадки, а количество деловых, образовательных и обучающих событий с участниками из разных регионов России и зарубежья растет с каждым годом. Работу команды также высоко оценили представители федеральных ведомств и отраслевые эксперты, добавил он.