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Общество

«Сделайте детей заметными»: В Опочке прошла фотосессия со световозвращателями

26 октября 2026 года, 15:30

Госавтоинспекция Опочецкого округа вместе с семьями с детьми провела необычную фотосессию, чтобы показать, как световозвращатели влияют на видимость пешехода на дороге, сообщили «Псковской правде» в УМВД России по Псковской области.

«Сделайте детей заметными»: В Опочке прошла фотосессия со световозвращателями

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

На кадрах видно, что в темной одежде ребенка почти не видно, а со светящимися элементами его заметно издалека. В УМВД подчеркнули, что осенью, когда световой день идет на спад, вопрос безопасности пешеходов становится особенно острым.

По данным полиции, световозвращатели дают водителю возможность увидеть человека на расстоянии до 150 метров, тогда как без них – всего за 25-50 метров.

«Сделайте детей заметными»: В Опочке прошла фотосессия со световозвращателями

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

За пределами населенных пунктов в темное время суток и при плохой видимости такие элементы обязательны, в городах и селах – рекомендованы.

Родителей призвали позаботиться о том, чтобы дети были заметны на дороге.

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