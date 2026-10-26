«Сделайте детей заметными»: В Опочке прошла фотосессия со световозвращателями

Госавтоинспекция Опочецкого округа вместе с семьями с детьми провела необычную фотосессию, чтобы показать, как световозвращатели влияют на видимость пешехода на дороге, сообщили «Псковской правде» в УМВД России по Псковской области.

На кадрах видно, что в темной одежде ребенка почти не видно, а со светящимися элементами его заметно издалека. В УМВД подчеркнули, что осенью, когда световой день идет на спад, вопрос безопасности пешеходов становится особенно острым.

По данным полиции, световозвращатели дают водителю возможность увидеть человека на расстоянии до 150 метров, тогда как без них – всего за 25-50 метров.