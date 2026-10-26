Псковские каратисты привезли 12 медалей из Витебска

Юные каратисты из Пскова достойно выступили на международном турнире «Витебский Тигр 2026», который принимал белорусский Витебск, сообщил «Псковской правде» председатель городской Федерации каратэ Антон Потебня.

В поездку отправились воспитанники клуба «Будокан Атэми» и спортшколы «Бригантина». Соперничество развернулось в возрастных категориях от 8 до 15 лет.

В копилке псковичей 12 наград. Высшую ступень пьедестала заняли Андрей Мосягин, Виктория Карпова и Григорий Постобаев. Серебряные медали получили Федор Иванов, Вероника Череватенко и Иван Семенов. Бронзу завоевали Иван Захарьев, Марк Пугач, Ульяна Федотова, Юлия Дмитриева, Мовсес Аветян и Милана Петрова.

Итог выступления – три золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей.

За подготовку ребят отвечали тренеры Исфандияр Нуритдинов. Михаил Шалыгин, Дмитрий Хорошев, Антон Потебня, Максим Степанов и Евгений Ермолов.