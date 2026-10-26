Пскович выплатил долг по алиментам после лишения водительских прав

Житель Пскова выплатил 233 тыс. рублей задолженности по алиментам только после того, как судебные приставы ограничили его в праве управлять автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области.

Мужчина долго уклонялся от содержания ребенка.

Чтобы заставить его платить, судебные приставы применили сразу несколько мер: запретили выезд за границу, наложили ограничения на регистрационные действия с его машиной и лишили специального права на управление транспортом.

Когда возможность законно сесть за руль пропала, должник изменил отношение к ситуации и полностью рассчитался по долгу. При этом работа по исполнительному производству не завершена. Чтобы деньги на содержание ребенка поступали регулярно, судебные приставы будут удерживать из зарплаты мужчины часть средств.