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Общество

Пскович выплатил долг по алиментам после лишения водительских прав

26 октября 2026 года, 17:17

Житель Пскова выплатил 233 тыс. рублей задолженности по алиментам только после того, как судебные приставы ограничили его в праве управлять автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области.

Пскович выплатил долг по алиментам после лишения водительских прав

Фото Дарьи Хватковой

Мужчина долго уклонялся от содержания ребенка.

Чтобы заставить его платить, судебные приставы применили сразу несколько мер: запретили выезд за границу, наложили ограничения на регистрационные действия с его машиной и лишили специального права на управление транспортом.

Когда возможность законно сесть за руль пропала, должник изменил отношение к ситуации и полностью рассчитался по долгу. При этом работа по исполнительному производству не завершена. Чтобы деньги на содержание ребенка поступали регулярно, судебные приставы будут удерживать из зарплаты мужчины часть средств.

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