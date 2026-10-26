Ушел из жизни протоиерей Олег Тэор

На 82-м году жизни скончался почетный настоятель воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского в Пскове, почетный гражданин города митрофорный протоиерей Олег Тэор. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

О его смерти сообщили 26 октября. Дата и время прощания пока не уточняются.

Священническому служению отец Олег посвятил 57 лет. За эти годы он побывал во многих горячих точках, где духовно поддерживал бойцов – в период первой и второй чеченских кампаний, в Сирии и Югославии. Кроме того, его командировали с патриотической и духовно-просветительской миссией в Китай и Сербию.

Одним из главных дел его жизни стало восстановление воинского храма Александра Невского в Пскове, построенного в 1908 году.