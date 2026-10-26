Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В «Михайловском» отказались от санитарного вторника ради школьников

26 октября 2026 года, 16:39

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» решили не проводить традиционный «санитарный вторник» в октябре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В «Михайловском» отказались от санитарного вторника ради школьников
Галина Худницкая. Тригорское. Высокий берег Сороти (2014)
Из фондов Пушкинского заповедника.

Как пояснили в музее, такой шаг связан с каникулами у школьников, которые учатся по классической системе четвертей и с сегодняшнего дня отдыхают. Решение позволит детям провести свободное время с пользой и приехать в Пушкинский заповедник.

Кроме того, в «Михайловском» напомнили о всероссийской акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал». Она продлится до воскресенья, 8 ноября.

В рамках акции учащиеся от 14 лет могут бесплатно, за счет государства, посетить экскурсии по усадьбам «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское».

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Новую пешеходную дорожку обустроят на улице Алтаева в Пскове
В деревне Лющик под Бежаницами появились уличные тренажеры
Пскович выплатил долг по алиментам после лишения водительских прав
В Пскове начался второй поток программы «СВОй бизнес»
Эпидемиолог Брико рассказал, что делать при отсутствии данных о прививках
В Псковской области открылся 23-й центр добровольчества
Более 100 боеприпасов и 18 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области
«Газпром межрегионгаз» открыл единый карьерный сайт
Ушел из жизни протоиерей Олег Тэор

Комментарии

Авторизация
No comments
«Чтобы лишний замок не был на храме»

Общество
26 октября 16:00

«Чтобы лишний замок не был на храме»

Памяти протоиерея Олега Тэора
Не ждать, пока пройдёт

Общество / Здоровье
26 октября 10:04

Не ждать, пока пройдёт

Как распознать инсульт и не упустить время
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать