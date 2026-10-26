В «Михайловском» отказались от санитарного вторника ради школьников

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» решили не проводить традиционный «санитарный вторник» в октябре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Как пояснили в музее, такой шаг связан с каникулами у школьников, которые учатся по классической системе четвертей и с сегодняшнего дня отдыхают. Решение позволит детям провести свободное время с пользой и приехать в Пушкинский заповедник.

Кроме того, в «Михайловском» напомнили о всероссийской акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал». Она продлится до воскресенья, 8 ноября.

В рамках акции учащиеся от 14 лет могут бесплатно, за счет государства, посетить экскурсии по усадьбам «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское».