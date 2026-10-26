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Общество

В Псковской области открылся 23-й центр добровольчества

26 октября 2026 года, 16:07

В деревне Торошино Псковского района начал работу муниципальный центр добровольчества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области.

В Псковской области открылся 23-й центр добровольчества

Фото Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области

Новый центр добровольчества стал 23-м в региональной сети. По словам представителей ресурсного центра, открытие даст местным жителям больше возможностей объединяться ради добрых дел и воплощать социальные инициативы.

За каждым таким центром стоят люди, готовые прийти на помощь нуждающимся. 

Площадка в Торошино станет точкой притяжения для активных жителей и инициативных команд, которые хотят внести вклад в развитие родного края.

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