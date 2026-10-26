В Пскове открыли мемориальную доску врачу-протезисту Герману Альбрехту

На фасаде школы № 1 имени Леона Поземского в Пскове появилась мемориальная доска в честь Германа Альбрехта. Об этом временно исполняющий полномочия главы города Станислав Стармолотов сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

В церемонии участвовал гендиректор Федерального научно-образовательного центра медико-социальной экспертизы и реабилитации имени Г. А. Альбрехта, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Геннадий Пономаренко.

По словам Станислава Стармолотова, Герман Альбрехт – известный российский врач-ортопед и протезист, один из тех, кто стоял у истоков отечественного протезирования. Он родился и вырос в Пскове, а медицине посвятил всю свою жизнь.