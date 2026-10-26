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Общество

«Газпром межрегионгаз» открыл единый карьерный сайт

26 октября 2026 года, 15:48

«Газпром межрегионгаз» открыл единый карьерный сайт на платформе HeadHunter.ru, который будет предлагать все вакансии по рабочим специальностям Группы «Газпром межрегионгаз». В настоящее время на сайте представлены вакансии в 21 регионе страны, со временем добавятся варианты из всех 73 регионов деятельности предприятий Группы по поставке и реализации газа. Вакансии по Пскову и Псковской области также будут отображены на сайте.

«Газпром межрегионгаз» открыл единый карьерный сайт

Фото предоставлено ООО Газпром межрегионгаз Псков

Главная особенность нового ресурса – полная прозрачность и удобство для соискателя. Единая точка входа позволяет кандидату познакомиться с направлениями деятельности и географией «Газпром межрегионгаз», увидеть, в каких регионах доступны вакансии, сравнить условия труда и требования, чтобы выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Список актуальных вакансий по всей стране также доступен в чат-боте в мессенджере Max.

Процесс трудоустройства в Группе также переведен в цифровой формат. Благодаря интеграции рекрутинговых сервисов с внутренними системами Центра управления персоналом (ЦУП), созданного на базе компании «Единый центр по работе с клиентами „Газпром межрегионгаз“», время первичного ответа рекрутера соискателю сократилось до трех минут, а обмен кадровыми документами осуществляется в электронном виде. Это позволяет специалисту пройти путь от отправки резюме до трудоустройства не выходя из дома, без документов в бумажном виде.

«На новом карьерном сайте все наши дочерние и зависимые общества выступают как единый крупный работодатель – «Газпром межрегионгаз». Благодаря переходу на электронный документооборот с соискателем устранена большая часть бюрократических издержек. Кандидат получает обратную связь в минуты и может сразу продолжить коммуникацию с работодателем. Совершенствование процесса подбора – часть глобальной цифровой трансформации HR-функции Группы „Газпром межрегионгаз“», – отмечает заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук.


Реклама. ООО Газпром межрегионгаз Псков. ИНН 6027059228. Erid 2W5zFJpfWBj

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