Более 100 боеприпасов и 18 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области

На прошлой неделе росгвардейцы Псковской области изъяли из оборота 18 единиц гражданского оружия и более 100 боеприпасов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

С 19 по 25 октября сотрудники лицензионно-разрешительной работы провели более 40 проверок условий хранения оружия и патронов у граждан.

По итогам рейдов было выявлено 11 административных правонарушений, в том числе десять в области оборота оружия и одно – в сфере частной охранной деятельности.

В Росгвардии в том числе напомнили владельцам о необходимости перерегистрировать оружие заранее. Если срок разрешения истекает, документы нужно подать в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства не позднее чем за 30 суток до окончания действия.

Сделать это можно в том числе через портал «Госуслуги».