Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более 100 боеприпасов и 18 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области

26 октября 2026 года, 15:54

На прошлой неделе росгвардейцы Псковской области изъяли из оборота 18 единиц гражданского оружия и более 100 боеприпасов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Более 100 боеприпасов и 18 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области

Фото Управления Росгвардии по Псковской области

С 19 по 25 октября сотрудники лицензионно-разрешительной работы провели более 40 проверок условий хранения оружия и патронов у граждан.

По итогам рейдов было выявлено 11 административных правонарушений, в том числе десять в области оборота оружия и одно – в сфере частной охранной деятельности.

В Росгвардии в том числе напомнили владельцам о необходимости перерегистрировать оружие заранее. Если срок разрешения истекает, документы нужно подать в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства не позднее чем за 30 суток до окончания действия. 

Сделать это можно в том числе через портал «Госуслуги».

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

«Газпром межрегионгаз» открыл единый карьерный сайт
Ушел из жизни протоиерей Олег Тэор
«Сделайте детей заметными»: В Опочке прошла фотосессия со световозвращателями
Детали самолета, найденные под Локней, помогли восстановить По-2
Псковский специалист: Инсульт может случиться и у молодых
В Невельском округе из-за замыкания сгорел Volkswagen Transporter
В Пскове открыли мемориальную доску врачу-протезисту Герману Альбрехту
Псковичам объяснили разницу между жилищными и коммунальными услугами
В Пскове поймали курьера мошенников, выманивших у пенсионера 7 млн рублей

Комментарии

Авторизация
No comments
«Чтобы лишний замок не был на храме»

Общество
26 октября 16:00

«Чтобы лишний замок не был на храме»

Памяти протоиерея Олега Тэора
Не ждать, пока пройдёт

Общество / Здоровье
26 октября 10:04

Не ждать, пока пройдёт

Как распознать инсульт и не упустить время
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать