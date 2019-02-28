Еда и участие

Горячих обедов ждут инвалиды и пожилые люди. Сейчас в списке около десятка адресов, и постоянно добавляются новые. Мы уже рассказывали о проекте, который придумал и реализовал псковский предприниматель Сергей Васьков. Три раза в неделю вместе с волонтерами он готовит еду и кормит нуждающихся. Пункты выдачи работают на автовокзале и в бане на Советской в Пскове. За один раз уходит 70-75 порций. Сергей Васьков с помощниками варит около сорока литров супа, собственноручно печет хлеб, на второе готовит крупы и овощи. Сергей Викторович убежденный вегетарианец, поэтому в меню нет мяса. Его подопечные в один голос говорят: «Еда очень вкусная!»

Вернулось бумерангом

«Псковская правда» первой из псковских СМИ рассказала о проекте «Пища для жизни». Теперь Сергею Васькову регулярно звонят журналисты с просьбой о съемках и интервью. Благодаря этому все больше людей узнают о проекте, который существует исключительно на пожертвования и за счет усилий волонтеров. — Кормилец! Увидела вас по телевизору. Очень хочется попробовать вашей каши, — с такой просьбой по телефону к Сергею Васькову обратилась Клавдия Кузьминична Юхина. Теперь Сергей Васьков регулярно ездит к Клавдии Кузьминичне на улицу Кузбасской дивизии.

— Я воскресла! — рассказывает пожилая женщина об этих визитах. — Еда хорошая. Мне главное, чтобы не жирное и свежее. Когда тебе за восемьдесят, не всегда легко выйти на улицу, особенно в гололед. Поэтому горячий обед и душевное общение очень кстати.

У Клавдии Кузьминичны богатая биография. В детстве попала в концлагерь, долгие годы работала операционной медсестрой, на пенсии много жертвует Красному Кресту и детским организациям. Теперь добро к ней вернулось бумерангом. — Я живу на одну пенсию, и такой обед — существенное подспорье, — говорит другой подопечный Сергея Васькова Максим Прокофьев.

Максим с детства передвигается в инвалидной коляске. А сейчас еще и родственник, который за ним ухаживает и иногда помогает выбраться на улицу, сломал ногу и тоже заперт в четырех стенах.

Мы стараемся ездить к тем людям, кто действительно в этом нуждается. Сейчас новое направление проекта, которое мы назвали «Дорогой добра», набирает обороты. В планах возить еду не только по Пскову, но и в деревни Псковского района. Сергей Васьков, предприниматель

Сергею Васькову постоянно помогают три-четыре волонтера. Кто-то готовит еду, кто-то раздает и развозит. Екатерина Новикова присоединилась к проекту совсем недавно. Сначала просто принесла несколько пачек крупы и макарон, да так и осталась.

Перед новым годом у нас в доме скопился приличный запас круп, и мы с мужем решили кому-нибудь помочь. В соцсетях я узнала о проекте «Пища для жизни». Сейчас я в декретном отпуске, и у меня есть немного свободного времени. Почему бы не помочь ближнему, если есть желание и возможность. А здесь помощь адресная, конкретная. Екатерина Новикова, волонтер

Крик о помощи

Еще один подопечный Сергея Васькова живет в деревне Кислово. Молодого человека зовут Виктор Ленивцев, и он остро нуждается в помощи.

У Виктора инвалидность второй группы, он не умеет читать и писать, проучился всего полгода в первом классе. В шестнадцать лет остался сиротой. Но Виктор вполне способен себя обслуживать и жить самостоятельно. Вот только дом, где он живет, разваливается и срочно нуждается в капитальном ремонте. Виктор, как может, старается подлатать дыры, но разрушения слишком масштабны. В стенах большие трещины, крыша течет, потолок осыпается, полуразрушенная печь чадит, ночью температура в комнате опускается до ноля градусов. Это жилье — комнату с прихожей, все вместе 28 метров — Виктор получил от районной администрации в 2004 году. Дом, где он жил вместе с родителями, сгорел. Мы передали контакты Виктора Ленивцева в Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». На прошлой неделе исполнительный директор Фонда Андрей Царёв съездил к Виктору.

Фонд принял решение объявить сбор средств на ремонт. Я договорюсь со строителями, чтобы они тоже съездили к Виктору и оценили на месте, сколько потребуется денег, чтобы починить крышу и переложить печь. Также мы хотим, чтобы и районные власти поучаствовали в судьбе Виктора. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем ему помочь. Андрей Царёв, директор Фонда «Святой равноапостольной княгини Ольги»