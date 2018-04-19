Накормить голодных

Благотворительный проект «Пища для жизни», который целиком существует на пожертвования неравнодушных людей, детище Сергея Васькова, год назад переехавшего в Псков с семьей из Владивостока.
Проекту 1 апреля исполнилось ровно полгода. Три дня в неделю – в понедельник, среду и пятницу с 14 до 15 часов на автовокзале предприниматель Сергей Васьков вместе с помощниками раздает собственноручно приготовленную еду. Прийти за ней может абсолютно любой человек. Журналисты «Псковской правды» присутствовали на раздаче обедов 11 апреля.
Среди подопечных Сергея Васькова одинокие пенсионеры, инвалиды, бездомные и просто люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Кто-то потерял квартиру, у кого-то трудности с работой. Для многих горячие обеды – временная поддержка, пока ситуация не изменится в лучшую сторону. Но есть и постоянные клиенты.
Аналогичную благотворительную организацию Сергей Васьков создал во Владивостоке в середине 90-х.
- В то время людям, особенно пенсионерам, было очень тяжело, - вспоминает он. – Сейчас тоже многие пожилые люди живут на грани бедности.
Поначалу горожане стеснялись и относились к инициативе настороженно. Сейчас приезда Сергея Васькова с помощниками на автовокзале ждут с десяток человек. 20-25 порций разлетаются за 10-15 минут.
Сергей Васьков убежденный вегетарианец, поэтому и обеды его без животного белка.
Есть уже сложившееся меню. По понедельникам - суп с макаронами и гречка с овощами, по средам - гороховый суп, рис и салат, по пятницам - борщ и макароны. Сергей Васьков сам печет бездрожжевой хлеб, который тоже входит в обеденное меню.
Крупы и овощи составляют основу бесплатных обедов.
Фото из сообщества «Пища для жизни. Псков» в соцсети «ВКонтакте».
В проекте работают несколько волонтеров, кто-то уходит, появляются новые люди. Приходят женщины, помогают чистить овощи на кухне. Один человек по имени Сергей работает постоянно. Поговорить с журналистом и сфотографироваться Сергей постеснялся.
- Он, как только узнал о проекте, пришел ко мне и сказал: «Я буду помогать», - рассказывает Сергей Васьков о своем единомышленнике. – До этого мы не были знакомы.
Десятки псковичей оказывают проекту финансовую поддержку. Кто-то жертвует сто рублей в месяц, кто-то несколько тысяч.
Волонтеры раздают 70-80 горячих обедов в день. Оставшиеся порции отвозят в социальную гостиницу для бездомных.
У автовокзала в дни раздачи обедов волонтеров уже ждут.
Фото Андрея Степанова.
Активисты проекта 2 апреля открыли второй пункт выдачи бесплатных обедов – в вестибюле бани на Советской.
- Областной центр семьи направляет туда малообеспеченных многодетных родителей, - продолжает Сергей Васьков. – Второй пункт выдачи мы открыли благодаря заместителю главы города Елене Полонской. Сейчас ведем переговоры с соцзащитой, чтобы они направляли туда и пенсионеров.
Обеды на Советской раздают также по понедельникам, средам и пятницам, только с 13 до 13.30.
За едой может прийти любой нуждающийся человек.
Фото из сообщества «Пища для жизни. Псков» в соцсети «ВКонтакте».
- Смысл человеческой жизни не в том, чтобы накапливать, - говорит Сергей Васьков. - Когда мы уходим из этого мира, мы с собой не можем забрать даже копейки. Не следует брать сверх того, что тебе необходимо, это не обернется во благо. Если у вас есть излишки, вы всегда можете отдать их на благое дело. На Руси всегда было много меценатов, это добрая традиция. Сейчас много людей вокруг нуждаются в помощи. Если вы захотите нам помочь, мы будем очень рады.
ВАЖНО
Поддержать проект финансово можно, переслав деньги на карту Сбербанка
N 4276 5100 1079 2064
Получатель Сергей Викторович В.
А также всегда требуется
ПРОДУКТОВАЯ ПОМОЩЬ:
непропаренный рис, мука цельнозерновая, сахар, манная крупа, макаронные изделия, горох, фасоль, чечевица, томатная паста, сливочное и растительное масло, овощи (картошка, морковь, капуста, помидоры, болгарский перец, свекла).
Чтобы помочь продуктами, пожалуйста, звоните:
+7 911-885-68-04
+7 985-89227-37
Сергей Викторович
ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА:
тарелки глубокие и плоские, ложки, ланч-боксы, контейнеры для первых блюд, стаканы, перчатки, скатерти, мусорные пакеты, салфетки.
«Пища для жизни. Псков» - сообщество в соцсети «ВКонтакте» с подробной информацией о проекте.