Накормить голодных

Благотворительный проект «Пища для жизни», который целиком существует на пожертвования неравнодушных людей, детище Сергея Васькова, год назад переехавшего в Псков с семьей из Владивостока. Проекту 1 апреля исполнилось ровно полгода. Три дня в неделю – в понедельник, среду и пятницу с 14 до 15 часов на автовокзале предприниматель Сергей Васьков вместе с помощниками раздает собственноручно приготовленную еду. Прийти за ней может абсолютно любой человек. Журналисты «Псковской правды» присутствовали на раздаче обедов 11 апреля.

Постоянное меню

Среди подопечных Сергея Васькова одинокие пенсионеры, инвалиды, бездомные и просто люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Кто-то потерял квартиру, у кого-то трудности с работой. Для многих горячие обеды – временная поддержка, пока ситуация не изменится в лучшую сторону. Но есть и постоянные клиенты. Аналогичную благотворительную организацию Сергей Васьков создал во Владивостоке в середине 90-х. - В то время людям, особенно пенсионерам, было очень тяжело, - вспоминает он. – Сейчас тоже многие пожилые люди живут на грани бедности. Поначалу горожане стеснялись и относились к инициативе настороженно. Сейчас приезда Сергея Васькова с помощниками на автовокзале ждут с десяток человек. 20-25 порций разлетаются за 10-15 минут. Сергей Васьков убежденный вегетарианец, поэтому и обеды его без животного белка.

Есть уже сложившееся меню. По понедельникам - суп с макаронами и гречка с овощами, по средам - гороховый суп, рис и салат, по пятницам - борщ и макароны. Сергей Васьков сам печет бездрожжевой хлеб, который тоже входит в обеденное меню. В проекте работают несколько волонтеров, кто-то уходит, появляются новые люди. Приходят женщины, помогают чистить овощи на кухне. Один человек по имени Сергей работает постоянно. Поговорить с журналистом и сфотографироваться Сергей постеснялся. - Он, как только узнал о проекте, пришел ко мне и сказал: «Я буду помогать», - рассказывает Сергей Васьков о своем единомышленнике. – До этого мы не были знакомы. Десятки псковичей оказывают проекту финансовую поддержку. Кто-то жертвует сто рублей в месяц, кто-то несколько тысяч.

Излишки во благо



Волонтеры раздают 70-80 горячих обедов в день. Оставшиеся порции отвозят в социальную гостиницу для бездомных.

Активисты проекта 2 апреля открыли второй пункт выдачи бесплатных обедов – в вестибюле бани на Советской. - Областной центр семьи направляет туда малообеспеченных многодетных родителей, - продолжает Сергей Васьков. – Второй пункт выдачи мы открыли благодаря заместителю главы города Елене Полонской. Сейчас ведем переговоры с соцзащитой, чтобы они направляли туда и пенсионеров. Обеды на Советской раздают также по понедельникам, средам и пятницам, только с 13 до 13.30.

- Смысл человеческой жизни не в том, чтобы накапливать, - говорит Сергей Васьков. - Когда мы уходим из этого мира, мы с собой не можем забрать даже копейки. Не следует брать сверх того, что тебе необходимо, это не обернется во благо. Если у вас есть излишки, вы всегда можете отдать их на благое дело. На Руси всегда было много меценатов, это добрая традиция. Сейчас много людей вокруг нуждаются в помощи. Если вы захотите нам помочь, мы будем очень рады.