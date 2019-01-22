С именем Ольги на «Автобусе добрых дел»

Андрей Царёв в особом представлении не нуждается. Уже много лет он возглавляет Центр лечебной педагогики, помогающий в обучении и социализации детей (а в интеграционных мастерских — и взрослых) с ментальными нарушениями. Работа гигантских масштабов и громадной значимости. В середине прошлого года именно он — а кто же еще — стал директором Фонда развития Псковской области. Фонд носит имя святой равноапостольной княгини Ольги — а чье же еще, в Пскове-то. «Псковская правда» встретилась с Андреем Царёвым, чтобы узнать, чем занимается фонд, какие проекты уже успел реализовать и где искать его помощи.

Фонд создан по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Необходимость создания такого объединения назрела уже давно, и среди общественников неоднократно были попытки создать организацию, которая бы занималась поддержкой социально значимых инициатив. Но не хватало политической воли для того, чтобы это произошло. И в июне 2018 года был создан фонд — именно как механизм поддержки идей общественных организаций.

— Это тоже была инициатива губернатора. И все согласились с этим, потому что имя святой равноапостольной княгини Ольги ассоциируется с Псковской землей.

— Какие задачи стоят перед фондом?

— Фонд будет оказывать содействие в реализации проектов и мероприятий, направленных на соци­ально-­эконо­­мическое и культурное развитие территорий Псковской области. В задачи организации входит содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию населения, а также оказание материальной, социальной и другой необходимой помощи людям, которые в ней нуждаются.

У фонда есть учредители, совет, попечительский совет. В эти структуры входят известные в области люди. Например, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая, директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова, заместитель председателя правления Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук, заслуженный мастер спорта по академической гребле и призер Олимпиады-80 Нина Черемисина, начальник областного управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская, общественный помощник губернатора Ольга Кутузова. Мы надеемся привлекать и других людей, которые пользуются заслуженным уважением у жителей региона.

— Из каких источников поступают средства в фонд?

— Источники разные, как пожертвования частных лиц, так и средства организаций и юридических лиц разных форм собственности, бизнес-структур. Также мы планируем подавать заявки на гранты. Фонд — это общественная организация, и он может обращаться за грантами. Также есть и другие технологии, которые позволяют эффективно аккумулировать средства на благотворительные цели. Например, сбор средств на конкретную цель при помощи отправки смс-сообщения на короткий номер.

Также Фонд поддерживает волонтерское движение в регионе. Чтобы доставлять волонтеров к местам проведения акций и мероприятий, мы приобрели специальный автобус. Некоммерческие организации могут пользоваться автобусом по предварительной заявке на безвозмездной основе. Мы предоставляем автобус с водителем, чтобы можно было помочь доброму делу. Автобус используют активно: каждую неделю поездки и в рабочие дни, и в выходные. На этой неделе «Автобус добрых дел» доставил в Остров волонтеров, которые решили оказать помощь школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. В начале года автобус доставил в Родину участников первых у нас соревнования по конному спорту для особых детей.

Пока у нас одно такое транспортное средство. Но мы планируем приобрести еще один автобус — с подъемником, чтобы можно было перевозить людей, которые самостоятельно не передвигаются.

— Чем еще в эти полгода занимался фонд?

— В июле мы заключили соглашение с фондом Гоши Куценко «Шаг вместе» о намерениях вместе помогать детям с ДЦП в плане проведения мероприятий по медицинской реабилитации. Надеемся в сотрудничестве с узкими специалистами в этом направлении двигаться дальше.