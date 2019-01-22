Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

С именем Ольги на «Автобусе добрых дел»

Какую помощь можно получить в созданном прошлым летом Фонде развития Псковской области

Текст:
Алексей Кедров
22 января 2019 года, 11:05
Фото: предоставлено Фондом развития Псковской области
0

Андрей Царёв в особом представлении не нуждается. Уже много лет он возглавляет Центр лечебной педагогики, помогающий в обучении и социализации детей (а в интеграционных мастерских — и взрослых) с ментальными нарушениями. Работа гигантских масштабов и громадной значимости. В середине прошлого года именно он — а кто же еще — стал директором Фонда развития Псковской области. Фонд носит имя святой равноапостольной княгини Ольги — а чье же еще, в Пскове-то. «Псковская правда» встретилась с Андреем Царёвым, чтобы узнать, чем занимается фонд, какие проекты уже успел реализовать и где искать его помощи.

— Для чего создан фонд?

Фонд создан по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Необходимость создания такого объединения назрела уже давно, и среди общественников неоднократно были попытки создать организацию, которая бы занималась поддержкой социально значимых инициатив. Но не хватало политической воли для того, чтобы это произошло. И в июне 2018 года был создан фонд — именно как механизм поддержки идей общественных организаций.

Андрей Царёв,
директор Фонда развития Псковской области
— Почему фонд назван в честь княгини Ольги?

— Это тоже была инициатива губернатора. И все согласились с этим, потому что имя святой равноапостольной княгини Ольги ассоциируется с Псковской землей.

— Какие задачи стоят перед фондом?

— Фонд будет оказывать содействие в реализации проектов и мероприятий, направленных на соци­ально-­эконо­­мическое и культурное развитие территорий Псковской области. В задачи организации входит содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию населения, а также оказание материальной, социальной и другой необходимой помощи людям, которые в ней нуждаются.

У фонда есть учредители, совет, попечительский совет. В эти структуры входят известные в области люди. Например, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая, директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова, заместитель председателя правления Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук, заслуженный мастер спорта по академической гребле и призер Олимпиады-80 Нина Черемисина, начальник областного управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская, общественный помощник губернатора Ольга Кутузова. Мы надеемся привлекать и других людей, которые пользуются заслуженным уважением у жителей региона.

— Из каких источников поступают средства в фонд?

— Источники разные, как пожертвования частных лиц, так и средства организаций и юридических лиц разных форм собственности, бизнес-структур. Также мы планируем подавать заявки на гранты. Фонд — это общественная организация, и он может обращаться за грантами. Также есть и другие технологии, которые позволяют эффективно аккумулировать средства на благотворительные цели. Например, сбор средств на конкретную цель при помощи отправки смс-сообщения на короткий номер.

Также Фонд поддерживает волонтерское движение в регионе. Чтобы доставлять волонтеров к местам проведения акций и мероприятий, мы приобрели специальный автобус. Некоммерческие организации могут пользоваться автобусом по предварительной заявке на безвозмездной основе. Мы предоставляем автобус с водителем, чтобы можно было помочь доброму делу. Автобус используют активно: каждую неделю поездки и в рабочие дни, и в выходные. На этой неделе «Автобус добрых дел» доставил в Остров волонтеров, которые решили оказать помощь школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. В начале года автобус доставил в Родину участников первых у нас соревнования по конному спорту для особых детей.

Пока у нас одно такое транспортное средство. Но мы планируем приобрести еще один автобус — с подъемником, чтобы можно было перевозить людей, которые самостоятельно не передвигаются.

— Чем еще в эти полгода занимался фонд?

— В июле мы заключили соглашение с фондом Гоши Куценко «Шаг вместе» о намерениях вместе помогать детям с ДЦП в плане проведения мероприятий по медицинской реабилитации. Надеемся в сотрудничестве с узкими специалистами в этом направлении двигаться дальше.

Минувшим летом Андрей Царёв и Гоша Куценко подписали соглашение о сотрудничестве.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Также наш фонд оказывает поддержку в проведении массовых мероприятий, акций, таких как прошедший в конце прошлого года Псковский международный медиафорум, конкурс «СМИротворец». Скоро начнется большой проект по реставрации вала в городе Опочка. Также потребуются средства на реставрационные работы на некоторых других памятниках архитектуры Псковской области. И важно, чтобы меценаты, которые готовы помочь, подключились к участию в этих проектах.

Надо отметить, что сам фонд в меньшей степени инициирует такие акции. Важно, чтобы организации, которые хотят получить какую-то помощь, сами проявляли инициативу. Люди хотят поддержать новые идеи своими средствами, и важно, чтобы был механизм, который бы эффективно помогал это делать.

— Могут ли люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию, обращаться к вам?

— Безусловно. Например, фонд подключился к сбору средств на реабилитацию профессора ПсковГУ Натальи Леонидовны Вершининой, получившей тяжелую травму накануне конференции в Нижнем Новгороде в конце прошлого года. Помощь была оказана из средств фонда, а также неравнодушные граждане воспользовались счетом фонда для целевых перечислений денег. Средства тут же переводились на счета родственников Натальи Леонидовны.

Надеемся, что у нас будут средства для того, чтобы оказывать материальную и социальную помощь нуждающимся. В то же время фонд не печатает деньги, он аккумулирует их, привлекает из разных источников. Поэтому важно, чтобы люди были готовы помочь своим согражданам.  

КСТАТИ

Получить помощь от фонда или предложить ее можно в проектном офисе «Команды 2018»: Псков, улица Некрасова, 17/11.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
6 февраля 10:15

Ещё три

За собачниками будут следить народные дружинники

Общество
6 февраля 10:08

Парковка под окнами

Жители дома у рынка «Нива» против превращения зеленой зоны в автостоянку

Общество / Закон
5 февраля 10:03

Воспитательница переписала закон

Как изменили жизнь псковичей областные депутаты на сессии 31 января
  • Порховичи стали первыми, кому эксперты ГТРК рассказали о преимуществах цифрового телевидения
  • За оправдание терроризма в интернете псковскому журналисту грозит семь лет тюрьмы
  • Ключи от новых машин скорой помощи вручил псковским врачам Михаил Ведерников
  • Сергей Грахов официально назначен председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
  • Псковичей призывают поторопиться с записью на семинар для молодых семей
  • Огурцы, выращенные в Писковичах, появятся на прилавках магазинов в середине февраля
  • Запущены четыре автобуса по маршрутам № 22 и 30, рассчитанных на маломобильных псковичей
  • Псковичей призывают обращать внимание на опасные сосульки и наледь, входя в подъезд
  • Михаил Ведерников вошёл в состав оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников
  • Более 300 млн рублей поступило в «Псковпассажиравтотранс» для погашения задолженностей
  • Февральский график приёма населения в МФЦ Пскова и Великих Лук опубликовала прокуратура
  • Из-за погодных условий ситуация на дорогах Псковской области по-прежнему сложная
  • Не выходить из дома без масок советует Роспотребнадзор жителям Псковской области
  • Идёт запись в бесплатный тур по псковским новостройкам, который состоится 9 февраля
  • Tele2 назвала самые популярные смартфоны в Псковской области

    • 5 февраля

  • Участницу очередного выпуска «Модной революции» выбирают с помощью интернет-голосовании
  • Под уголовное дело Ольгу Торбич подвело продвижение коммерсантов в корыстных целях
  • Елена Новичкова: Образ получился очень женственным и шикарным
  • Ольгу Торбич сняли с должности директора «Моглино» и возбудили уголовное дело
  • В «Единой России» предложили снизить тариф на вывоз мусора за его раздельный сбор
  • Братья Шабановы стали победителями турнира по легкой атлетике «Русская зима»
  • В Госдуме предлагают оборудовать web-камерами рекультивируемые свалки
  • Елена Рыжикова: Маникюр цвета нюд по-прежнему актуален
  • Великолукская студентка Асият Гафарова стала лучшим боксёром на соревнованиях в Петрозаводске
  • Пожилой рыбак Алексей Богданов пропал по дороге домой в Псковском районе (ФОТО)
  • Масочный режим начал действовать в больницах и детских садах Псковской области
  • Пожизненное заключение грозит великолучанину за убийство знакомого на глазах у семьи

    • 4 февраля

  • Губернатор Михаил Ведерников подписал соглашение с Фондом развития Псковской области
  • Водителям в Пскове рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за непогоды
  • В Гдовском районе отпраздновали 75-летие освобождения от фашистских захватчиков

    • Новости

    Экономика / ЖКХ
    Алёна Комарова 4 февраля 13:06

    Неформально

    Как работает новая схема обращения с ТКО, когда закроют мусорный полигон, где новые контейнеры – жители Порхова получили ответы на свои вопросы

    Общество
    1 февраля 15:21

    Мечта на миллион

    Пятнадцатилетняя школьница из Порхова выиграла грант на сыроварню, доильный аппарат и вторую корову – получить его помогла буренка с артистическим прошлым

    Общество
    23 января 10:06

    Прибавит активности

    Невельчане первые в региональном смотре-конкурсе