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Общество

Три кучи гудрона

Нелюдь залил собак гудроном и оставил умирать в лесу, cвязав лапы

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Алёна Комарова
9 июня 2018 года, 09:46
Фото: зоозащитная организация «Шанс»
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Вой собак услышала военные. Отчищали их буквально всем Псковом, гудрон был не только на шерсти, но в ушах, глазах и носах животных. На следующий день после чудесного спасения одна из собак ощенилась, и нашлась ее хозяйка.

Утром 6 июня в 11.11 на странице зоозащитной организации «Шанс» появился эмоциональный пост с призывом помочь в отмывании залитых гудроном собак. «Отмывать придется не один час. Нужно много бутылок растительного масла! Одежда рабочая, которую не жалко. Пока мы не представляем, как их отмывать. Собак надо спасать! Помогите нам!!!» – практически кричали зоозащитники.


Фото предоставлены «Шансом»
С фото в сообщении прямо в душу смотрят полные страха и боли глаза собаки, покрытой слоем черного блестящего месива.

- Это были три кучи гудрона, - рассказала «Псковской правде» представитель «Шанса» Лариса Ильина. - Они там лежали на мешках, у одной собаки задние ноги были перемотаны проволокой и целлофаном. Наш ловец – волонтер Наташа, которая отлавливает с улиц собак и кошек, была в шоке, когда их увидела. Хотя она человек бывалый, многое повидала: кошек, собак и с перерезанной шеей, и с переломанными костями, торчащими наружу.

ЧЕЛОВЕК УБИВАЮЩИЙ

Собак на территории заброшенного асфальтового завода между Тямшой и Филатовой Горой нашли военнослужащие.

- У нас в лесу были учения, - сообщил изданию подробности обнаружения животных Сергей Колосов. – Метрах в 50 от себя мы с бойцом услышали истошный лай, больше похожий на крик, стали искать и увидели на мешках и тряпках трех собак, полностью залитых гудроном. Было холодно, он успел застыть, собаки не могли двигаться, но понимали, что рядом люди, и поэтому, видимо, стали выть, просить помощи. Зрелище ужасное, мы даже есть не могли потом – аппетит пропал.


Фото предоставлены «Шансом»
Ребята быстро сориентировались, нашли в интернете телефоны зоозащитных организаций. Стали звонить.

- Звонили не только «Шансу», но откликнулись только они, - отметил Сергей. – Их представитель очень быстро приехала, мы помогли погрузить в машину самую пострадавшую собаку.

По словам военнослужащего, место, где расправились с беззащитными животными, больше похоже на свалку: мусор, остатки бывших зданий, везде ямы и лужи с гудроном. В интернете были версии, что собаки сами попали в одну их таких ям.

- Я сам чуть не попал в гудрон, - рассказал Сергей Колосов. – Но про собак - это чушь. Они не могли так лечь на эти мешки. Предполагаю, что их усыпили, а потом облили. Там недалеко лежала лопата вся в гудроне и стояло ведро.


Фото предоставлены «Шансом»

ЧЕЛОВЕК СПАСАЮЩИЙ

- Мы тогда еще не представляли всего ужаса. Когда первую собаку привезли, сначала все поревели, - вспоминает Лариса Ильина. - А потом начали оттирать, кинулись в магазины за маслом. Оно лучше всего снимает гудрон и нетоксично для кожи. Поняли, что сами никак не справимся, попросили в соцсети о помощи.

В мгновение ока призыв разлетелся: больше 350 перепостов, 22 тысячи просмотров. Неравнодушные псковичи объединились, чтобы спасти братьев наших меньших, которых неизвестный изощренно пытался убить с помощью гудрона. Уже к полудню на пункт передержки приехали волонтеры и добровольцы.

- Люди шли с перчатками, пеленками, тряпками, маслом, - рассказала зоозащитница. - Каждую собаку оттирали по пять-шесть человек. В пять вечера волонтеров отпустили. Где добрались до кожи - обработали ожоги, всем собакам дали энтеросгель, уложили в клетки, накормили, напоили, оставили отдыхать.


Фото предоставлены «Шансом»
Когда спасенных более-менее оттерли от гудрона, стало понятно, что это две девочки и мальчик. Одну назвали Ушастиком, вторую Шоколадкой –оказалась, что под черным слоем шерсть шоколадного цвета. Третий получил кличку Паренек.

А утром пришлось начать все снова.

- Пришли, а собаки приклеенные, - говорит Лариса. – Спасибо, к нам подключились салоны груминга «Стрижка для собак и кошек» и «Стильный зверь», они бесплатно взялись побрить собак.


Фото предоставлены «Шансом»
Во время процедуры Паренек терпеливо сидел и лизал женщин, которые его чистили.

«Парниша теперь тоже чистый и красивый. Целовался в салоне, приехал в пункт передержки с цветами и сияющими глазами», - написали вечером зоозащитники.

Тяжелую по состоянию Ушастика еще в четверг забрали в ветклинику «Котонай». Собаку трясло, ей поставили капельницу, а утром в пятницу Ушастик подкинула еще хлопот - родила двух щенков.

«Ползуны-вертуны, ни на минутку не останавливаются», - написали у себя на странице шансовцы.


Фото предоставлены «Шансом»

ИЗ ОДНОЙ ДЕРЕВНИ

От мамы малышей отобрали, женщина-доброволец взяла их на выхаживание. Кроме того, спасенную собаку в соцсетях опознала хозяйка. От нее узнали, что псину зовут Лайма, а все три собаки жили в одной деревне.

«Дружат и бегают стайкой давно. Чьи еще две собаки, она не знает, также не знает, есть ли у Паренька и Шоколадки хозяева. Но ошейники были на всех собаках. Деревня расположена в 10 километрах от места происшествия. Пропали собаки примерно 4 - 5 июня», - рассказали зоозащитники на своей странице в соцсети.


Фото предоставлены «Шансом»
Что будет со спасенными от гудрона собаками, волонтеры пока не знают.

- Собаки отравлены гудроном, одна даже в туалет сходила им, едкая жижа была в ушах, глазах, носу, - сетует зоозащитница Лариса Ильина. – Но нам понятно, что собаки сами не могли попасть в гудрон, а потом вылезти и лечь на мешки. Их поливали гудроном.

Лариса Ильина сообщила, что представители УМВД по Псковской области сами попросили написать заявление, а на странице «Шанса» появилось сообщение, что «дело они завели, проверка проводится, брали у нас объяснения», а телефон хозяйки опознанной собаки передали участковому, который ведет это дело. Дальше будет разбираться полиция.


Фото предоставлены «Шансом»
В пресс-службе полиции комментировать ситуацию «Псковской правде» отказались, ссылаясь на запрет, так же как не смогли сказать, имеются ли в Псковской области прецеденты, когда людей наказывали за жестокое обращение с животными. 

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