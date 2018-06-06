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Происшествия

Несколько собак, полностью залитых гудроном, спасают в Пскове (ФОТО)

6 июня 2018 года, 12:08

В среду, 6 июня, в группе псковской зоозащитной организации «Шанс» появилось тревожное сообщение. Администрация сообщества объявила срочный поиск добровольцев, готовых присоединиться к спасению несколько собак, оказавшихся полностью залитыми гудроном.


Фото из группы зоозащитной организации «Шанс» ВКонтакте
- ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!! КТО СВОБОДЕН ОТ РАБОТЫ!!!!!!!! Срочно нужны добровольцы!!! Отзовитесь, кто сможет!!! К нам едут три собаки полностью залитые гудроном!!! ОНИ ЖИВЫЕ!!!!!!!! Их надо отмывать растительным маслом. Отмывать придется не один час. Нужно много бутылок растительного масла! Одежда рабочая, которую не жалко. Пока мы не представляем, как их отмывать. Собак надо спасать! ПОМОГИТЕ НАМ!!! – гласит закрепленное сообщение на стене с кричащей картинкой «SOS».


Фото из группы зоозащитной организации «Шанс» ВКонтакте
Пост стремительно набирает «лайки» и репосты, а пользователи в комментариях уже начали предлагать всестороннюю помощью: «Киньте точный адрес, возьму такси, на автобусе долго», «Если шерсть позволяет, то лучше сразу состригать на лысо, а потом отмывать, где нельзя состричь, «И я тоже подъеду. Могу забрать по дороге. Мне тоже адрес, пожалуйста», «Могу купит 5-литровые канистры масла и привезти, если оно ещё надо».

Замешан ли в этом происшествии человеческий фактор, ещё предстоит выяснить.

- Собак везут из Палкинского района. Одну из них уже доставили. За её жизнь борются наши сотрудники, - рассказал «Псковской правде» руководитель «Шанса» Мария Величко. – Оказать помощь животным нужно как можно быстрее, в противном случае они не выживут.

Руководитель организации также сообщила, что на призыв о помощи пока откликнулись четыре добровольца. Зоозащитники призывают всех неравнодушных присоединиться к ним. Связь осуществляется через паблик ВКонтакте.

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