Несколько собак, полностью залитых гудроном, спасают в Пскове (ФОТО)

В среду, 6 июня, в группе псковской зоозащитной организации «Шанс» появилось тревожное сообщение . Администрация сообщества объявила срочный поиск добровольцев, готовых присоединиться к спасению несколько собак, оказавшихся полностью залитыми гудроном.

Пост стремительно набирает «лайки» и репосты, а пользователи в комментариях уже начали предлагать всестороннюю помощью: «Киньте точный адрес, возьму такси, на автобусе долго», «Если шерсть позволяет, то лучше сразу состригать на лысо, а потом отмывать, где нельзя состричь, «И я тоже подъеду. Могу забрать по дороге. Мне тоже адрес, пожалуйста», «Могу купит 5-литровые канистры масла и привезти, если оно ещё надо».

Замешан ли в этом происшествии человеческий фактор, ещё предстоит выяснить.

- Собак везут из Палкинского района. Одну из них уже доставили. За её жизнь борются наши сотрудники, - рассказал «Псковской правде» руководитель «Шанса» Мария Величко. – Оказать помощь животным нужно как можно быстрее, в противном случае они не выживут.

Руководитель организации также сообщила, что на призыв о помощи пока откликнулись четыре добровольца. Зоозащитники призывают всех неравнодушных присоединиться к ним. Связь осуществляется через паблик ВКонтакте.