Щенилась собака, которая едва не погибла из-за гудрона в Палкинком районе

- Утром Ушастик родила щенка! Пока один! Щенка от себя не отпускает и унести не дает. Все в шоке. С прибавлением нас, ребята, - поделилась со своими подписчиками руководитель «Шанса» Мария Величко.

Неожиданная новость появилась в официальной группе зоозащитной организации Пскова «Шанс». Одна из собак, которых на днях спасали от гибели неравнодушные псковичи, родила щенка.

Пользователи сети тут же окрестили это сообщение «новостью из мира фантастики» и «невероятным чудом».

Напомним, 6 июня в Пскове была организована кампания по спасению трёх собак из Палкинского района, которые были с головы до ног облиты гудроном. Благодаря оперативной и слаженной работе добровольцев четвероногих удалось спасти.

Сейчас в этом деле разбираются правоохранительные органы.