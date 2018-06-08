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Общество

Щенилась собака, которая едва не погибла из-за гудрона в Палкинком районе

8 июня 2018 года, 12:48

Неожиданная новость появилась в официальной группе зоозащитной организации Пскова «Шанс». Одна из собак, которых на днях спасали от гибели неравнодушные псковичи, родила щенка.

- Утром Ушастик родила щенка! Пока один! Щенка от себя не отпускает и унести не дает. Все в шоке. С прибавлением нас, ребята, - поделилась со своими подписчиками руководитель «Шанса» Мария Величко.

Ушастик находится в нормальном состоянии и её жизни ничего не угрожает.
Фото из группы зоозащитной организации «Шанс» ВКонтакте
Пользователи сети тут же окрестили это сообщение «новостью из мира фантастики» и «невероятным чудом».

Напомним, 6 июня в Пскове была организована кампания по спасению трёх собак из Палкинского района, которые были с головы до ног облиты гудроном. Благодаря оперативной и слаженной работе добровольцев четвероногих удалось спасти.

Сейчас в этом деле разбираются правоохранительные органы.

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