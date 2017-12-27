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Веслом и правдой

27 Декабря 2017 - 10:40
Главная → Заметки → Спорт
Член паралимпийской сборной команды России по академической гребле Вадим Морозов готовится к отбору на Игры в Токио в 2020 году
В ноябре Вадим получил благодарность администрации области из рук врио губернатора в номинации «Сильные духом» на Балу чемпионов за достижения 2016 спортивного года. Сегодня он в Пскове, на гребном тренажере, в тренажерном зале, в бассейне делает все, чтобы завоевать лицензию следующей Паралимпиады. «Псковской правде» гребец рассказал о последних спортивных успехах, доступной среде Пскова и показал свою новую лодку. 

— Недавно ты сменил тренера — бронзового призера Олимпиады Сергея Матвеева на молодого Алексея Простака. В чем задумка? 

— Попробовать перезагрузить весь тренировочный процесс. Алексей Александрович — молод. Склонен к экспериментам, к новым подходам. А мне уже хватит ездить на багаже одного человека, можно и самому попробовать сыскать свой путь. Кроме того, Алексей Александрович как тренер ведет мои спортивные дела и тренировочный процесс. И делает это под стать моему прошлому наставнику — всегда четко и понятно. 

— Лодку, которую купил для вас Центр спортивной подготовки Псковской области, привезли в Псков? Откуда она? 

— Это лодка-одиночка для адаптивной академической гребли от производителя «Filippi Lido S.r.l» из Италии. Купили в рамках областной программы по развитию физкультуры и спорта. Наконец-то она пришла. Теперь жду не дождусь нового открытого сезона, чтобы опробовать ее в деле. Но уверен, мы с ней сживемся.


Прибытие новой итальянской лодки в Псков — стимул выкладываться на все 100 %, не дожидаясь сезона на открытой воде. 

— Какие последние спортивные результаты? 

— Последний успех — серебро чемпионата России. По причине отсутствия финансирования не смог выбраться на Кубок мира. В следующем году состоится в Австрии, если будет финансирование, то поеду. 

— Как выглядит тренировочный процесс?

— Занимаюсь от 2,5 до 4,5 часов в день с прицелом на внутренние старты. Тренировки — 6 раз в неделю. А седьмой день посвящаю отдыху и бане. Раньше мы могли выехать на сборы, сейчас с этим сложнее. В этом году на сборах я смог провести всего 1,5 месяца. Этого для профессионального спортсмена недостаточно. Когда тренируюсь дома, приходится много внимания уделять бытовым вопросам, что особенно актуально в моем положении. И тренироваться при этом не меньше. 
 

Вадим Морозов уже успел познакомиться с врио губернатора на Балу чемпионов. 

— Как дела обстоят в городе с решением бытовых вопросов инвалидов?

— Дела обстоят не лучшим образом. Было бы неплохо создать совещательный орган из нескольких инвалидов-колясочников и профессиональных экспертов, которые бы давали пусть рекомендательное, но все же публичное мнение по проектам застройщиков. В городе полно мест, где не проехать колясочникам летом, не говоря уже о том времени, когда выпадет снег. Вообще, не горожане должны это решать, а город сам тянуться к европейским стандартам. Хотя отмечу, город стал чище и красивее за последние годы. Но теперь пора преображаться в деталях — пандусы, антивандальные турники и брусья в парках, чтобы жители города могли заниматься физкультурой. 

— Вы, как член «Единой России», рассматривали для себя возможность заняться вопросами безбарьерной среды в будущем? 

— Да, почему бы и нет. 

— Кстати, как член «Единой России», опять же, и человек, проводивший сборы в Крыму, расскажите, как там дела? 

— Лично интересовался у жителей Крыма — подавляющее большинство людей за возвращение Крыма в состав России! А сам Крым, конечно, еще живет в Советском Союзе, только сейчас там стали что-то ремонтировать и строить, появились новые яблоневые сады и виноградники. 
 

Кстати

Псковские гребцы на прошлой неделе также получили от Студенческой гребной лиги России новый эллинг для хранения лодок.
 

Справка

Лодка-одиночка для академической адаптивной гребли, рассчитанная под гребца весом 75 кг. Оборудована белым резиновым шариком диаметром 5 см, жестко закрепленным на носу лодки и предназначенным для защиты лодки и спортсменов от повреждений при столкновении, а также «пером» из легкого металлического сплава, которое закреплено под кормой и служит для удержания заданного направления и устойчивости при движении. Кроме этого, лодка имеет усиленные борта, что гарантирует необходимую жесткость всей конструкции в течение продолжительного периода эксплуатации, который в среднем составляет 5 лет. Вес лодки — 23 кг без учета кронштейна с поплавками и кресла, длина — 636 см, ширина по ватерлинии — 51 см.

Напомним

В 2016 году Вадим Морозов прокомментировал ситуацию с отстранением наших спортсменов от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро. По его мнению, отстранение спровоцировали действия чиновников, и это стало ударом по простым спортсменам.
 

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