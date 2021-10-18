Яркая «Лешуга»

17 августа 16:27

Три дня Финский парк в Пскове был центром притяжения для всех любителей яблочного вкуса и народных традиций. Фестиваль «Лешуга-2026» собрал рекордные 30 тысяч гостей. В этом году свои напитки привезли 29 производителей из 16 регионов.

Помимо гастрономии, гостей ждала насыщенная развлекательная программа: мастер-классы для детей, выступления фолк-коллективов из Москвы, Петербурга и Пензы, а вечерами — тематическая подсветка Гремячей башни.

Организаторы уже пообещали вернуться следующим летом. А пока предлагаем вам окунуться в атмосферу праздника через наш фоторепортаж — возможно, вы найдёте себя на этих снимках!