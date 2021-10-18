МЕДИА

 Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»

29 фото

Яблоку негде упасть

25 фото

Базара нет

27 фото

Здесь был Магеллан

89 фото

Мириады огней
17 августа 16:27

Три дня Финский парк в Пскове был центром притяжения для всех любителей яблочного вкуса и народных традиций. Фестиваль «Лешуга-2026» собрал рекордные 30 тысяч гостей.  В этом году свои напитки привезли 29 производителей из 16 регионов.

Помимо гастрономии, гостей ждала насыщенная развлекательная программа: мастер-классы для детей, выступления фолк-коллективов из Москвы, Петербурга и Пензы, а вечерами — тематическая подсветка Гремячей башни.

Организаторы уже пообещали вернуться следующим летом. А пока предлагаем вам окунуться в атмосферу праздника через наш фоторепортаж — возможно, вы найдёте себя на этих снимках!



Автор: Андрей Кокшаров
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
Яркая «Лешуга»
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