«Жить с миром в сердце»: Глава теротдела из Псковского округа участвует в премии «Служение»

Начальник территориального отдела «Карамышево-Торошино» Псковского муниципального округа Лариса Александрова стала участницей Всероссийской премии «Служение». Об этом сообщает районная газета «Псковская провинция».
Начальник территориального отдела «Карамышево-Торошино» Псковского муниципального округа Лариса Александрова стала участницей Всероссийской премии «Служение». Об этом сообщает районная газета «Псковская провинция».
За её плечами – почти полвека работы с людьми. Родилась Лариса Александрова в деревне Князево Ядровской волости, окончила Великолукский сельскохозяйственный институт по специальности агроном, а в 1979 году пришла в совхоз «Красная звезда» в Лопатове. Начинала начальником производственного участка, отвечая за посевную, заготовку кормов и уборку, позже работала инженером-землеустроителем в Задорожском сельсовете. В начале 1990-х, когда на смену сельсоветам пришли волости, она возглавила Задорожскую волость – с тех пор её жизнь неразрывно связана с местным самоуправлением.
В 2010 году пять волостей, включая Задорожскую, объединились в Карамышевскую, и Лариса Александрова стала главой её администрации. После недавней муниципальной реформы она возглавила территориальный отдел «Карамышево-Торошино» – самый крупный в округе: 185 населённых пунктов, больше всех в муниципалитете по численности жителей и протяжённости дорог. Здесь же и рекордное число ТОСов – 18.
Глава теротдела признаётся, что ей важно увидеть проблему своими глазами. «Мы сегодня доезжаем даже до самых удалённых деревень, ведь все вопросы удобнее обсуждать в прямом контакте с населением», – говорит она. Среди приоритетов – освещение деревень и замена водопровода в Карамышеве: старые трубы портят качество воды, а проект настолько масштабный, что реализовать его приходится поэтапно. Радуют и результаты: в Лопатове много лет не было ДК – теперь здание отремонтировали, и там появилось место для творчества и общения.
Особая опора Ларисы Александровой – люди старшего возраста, «серебряные волонтёры»: они и праздники организуют, и помощь бойцам на СВО собирают, и в любом деле первые. Секрет своей работы она объясняет просто: отец учил её никогда и никого не обидеть, не повышать голос и стараться понять каждого. «Уважать, понимать, не сердиться и не осуждать. Жить с миром и любовью в сердце – несмотря ни на что», – говорит она.