«Жить с миром в сердце»: Глава теротдела из Псковского округа участвует в премии «Служение»

За её плечами – почти полвека работы с людьми. Родилась Лариса Александрова в деревне Князево Ядровской волости, окончила Великолукский сельскохозяйственный институт по специальности агроном, а в 1979 году пришла в совхоз «Красная звезда» в Лопатове. Начинала начальником производственного участка, отвечая за посевную, заготовку кормов и уборку, позже работала инженером-землеустроителем в Задорожском сельсовете. В начале 1990-х, когда на смену сельсоветам пришли волости, она возглавила Задорожскую волость – с тех пор её жизнь неразрывно связана с местным самоуправлением.

В 2010 году пять волостей, включая Задорожскую, объединились в Карамышевскую, и Лариса Александрова стала главой её администрации. После недавней муниципальной реформы она возглавила территориальный отдел «Карамышево-Торошино» – самый крупный в округе: 185 населённых пунктов, больше всех в муниципалитете по численности жителей и протяжённости дорог. Здесь же и рекордное число ТОСов – 18.