Псковские полицейские вернули владельцам похищенные «ВАЗ-2107» и мопед «Дельта»

Сотрудники полиции Псковской области установили подозреваемых в краже автомобиля и мопеда, а сами транспортные средства вернули владельцам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В Опочецком округе 44-летний житель деревни лишился «ВАЗ-2107»: машину угнали от дома в период с 10 по 12 октября. Ущерб мужчина оценил в 50 тысяч рублей. Правоохранители из уголовного розыска вышли на подозреваемого быстро – им оказался неоднократно судимый 53-летний местный житель.

На следующий день о краже заявила 38-летняя жительница Пыталовского округа: в одной из деревень у неё пропал мопед «Дельта». Ущерб оценили в 77 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий похищенный мопед нашли в Пыталово.

На данный момент и автомобиль, и мопед изъяты – в ближайшее время их передадут законным владельцам. По обоим фактам следователи территориальных органов МВД возбудили уголовные дела по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).