Псковичей приглашают на Форум лидеров уличной культуры КАРДО

Жителей Псковской области приглашают принять участие в Форуме лидеров уличной культуры, который проводит проект КАРДО. Об этом сообщают организаторы.

Мероприятие адресовано тем, кто развивает уличную культуру и спорт, создаёт сообщества, запускает проекты и формирует будущее движения.

Форум пройдёт 11-14 ноября в Мастерской управления «Сенеж».

За четыре дня организаторы планируют собрать в одном месте организаторов, экспертов, представителей органов власти и образовательных организаций, а также участников и амбассадоров сообщества «КАРДО». Участники не только обменяются опытом и разберут реальные кейсы, но и вместе определят, что делать дальше.

В центре программы – формирование стратегии 10-го сезона «КАРДО» и сбор предложений в программу развития уличной культуры. Участники в том числе ответят на вопросы, что важно развивать, какие возможности нужны сообществу, какие изменения назрели и какой они хотят видеть уличную культуру завтра.

Регистрация по ссылке s9.kardoaward.com/forum продлится до 20 октября.