Руководитель Школы RT научит псковских журналистов цеплять аудиторию короткими видео

Руководитель службы образовательных проектов RT, создатель и руководитель Школы RT и RT Academy Анна Ковтунова станет спикером VII Псковского международного медиафорума. Мероприятие пройдет в Пскове с 20 по 21 октября.

Выступление Анны Ковтуновой называется «Новости в эпоху коротких видео: как делать контент, который зацепит аудиторию». Эксперт объяснит, как удерживать внимание зрителя в условиях тотального дефицита внимания. Тема логично дополняет программу форума, где говорят о мультимедийных форматах, информационной безопасности и переменах в цифровой медиасреде.

Она курирует образовательные проекты RT: готовит журналистов и специалистов медиасферы. Школа RT проводит онлайн-курсы и очные программы по телевизионной, онлайн- и научно-популярной журналистике, а для зарубежных слушателей работает RT Academy. Обучение строится на реальных примерах из практики сотрудников телеканала – через курсы прошли более 10 тысяч человек из свыше 80 стран.

VII Псковский международный медиафорум соберёт российских и зарубежных экспертов, представителей СМИ и блогосферы, а также руководителей информационных блоков правительств регионов Северо-Запада. Ожидаются делегаты из Белоруссии, стран Балтии и Абхазии. Площадками станут правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи.

В программе – сохранение и развитие межкультурного пространства страны, встречи с представителями федеральных изданий и экспертами медиасферы. По традиции губернатор Михаил Ведерников пообщается с главными редакторами районных газет. Форум проводится по инициативе главы региона с 2018 года.