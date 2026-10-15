В Пскове заменили участок канализации у Центра временного содержания иностранных граждан

Специалисты псковского «Горводоканала» ликвидировали аварию на канализационной сети у здания ФКУ «Центр временного содержания иностранных граждан» МВД России на улице Новгородской, 7 в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.
Фото МП г. Пскова «Горводоканал»
Причиной аварии стал сильный износ. На предприятии уточнили, что старая асбестоцементная труба разрушилась, и водоотведение здания нарушилось.
Ремонтные бригады отреагировали оперативно.
Сотрудники предприятия раскопали траншею на глубине 2,5-3 метра и заменили 15 метров трубопровода, уложив полиэтиленовую трубу диаметром 160 мм.