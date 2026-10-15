МЧС предупредило о густом тумане в Псковской области

В ночь на пятницу, 16 октября, и утром местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
В ночь на пятницу, 16 октября, и утром местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
По данным сотрудников Псковского гидрометцентра, плотнее всего туман будет преимущественно в южных и восточных районах области.
В МЧС России попросили жителей Псковской области быть внимательными и осторожными, а при экстренной ситуации звонить по номеру 112.