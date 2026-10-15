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Досуг / Погода

МЧС предупредило о густом тумане в Псковской области

15 октября 2026 года, 15:02

В ночь на пятницу, 16 октября, и утром местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

МЧС предупредило о густом тумане в Псковской области

Фото Дарьи Хваткова

По данным сотрудников Псковского гидрометцентра, плотнее всего туман будет преимущественно в южных и восточных районах области.

В МЧС России попросили жителей Псковской области быть внимательными и осторожными, а при экстренной ситуации звонить по номеру 112.

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