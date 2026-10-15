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Политика / Выборы

«Выборы – это про людей»: Наталья Исакова оценила кампанию 2026 года

15 октября 2026 года, 15:35

Прошедшие выборы в Государственную Думу России стали проверкой принципиально новой электоральной модели – такой вывод содержится в аналитическом докладе коммуникационного агентства «Фабрика смыслов». Главным сдвигом аналитики называют территориальный фактор. Появление новых одномандатных округов, включение исторических регионов и перекройка границ по стране – это не косметическая правка, а полное обновление электоральной географии. 

Изменилась арифметика мандатов, выросла цена каждого процента голосов, а пятипроцентный барьер стал сложнее для преодоления. ДЭГ из эксперимента превратилось в обычную инфраструктуру: его применяли в 33 регионах, оно получило единый федеральный стандарт и юридический вес, равный голосованию на участке. Нейросети вошли почти во все этапы кампании  от создания контента и персонализации до анализа настроений и автоматизации. Обратной стороной стали дипфейки и имитация голоса с обликом реальных людей – в ответ появилось регулирование: обязательная маркировка ИИ-контента, запрет на использование изображений и голосов без согласия, ограничения на имитацию политиков.

Борьба партий, по мнению авторов доклада, сместилась в плоскость доступа к избирателю. «Единая Россия» опирается на государственную инфраструктуру и технологический контур, «Новые люди» – на цифровую среду и искусственный интеллект, КПРФ сочетает классическую организационную работу с цифровыми инструментами, ЛДПР обновляет бренд через социальную повестку, «Справедливая Россия», в свою очередь, делает ставку на социально-экономические предложения. Единой модели кампании, как отмечается, больше не существует.

«Выборы – это про людей»: Наталья Исакова оценила кампанию 2026 года

Свою оценку кампании дала директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова. Она подчеркнула, что в текущем году возможность проголосовать получили жители всех субъектов РФ, а избирательные комиссии сделали всё, чтобы дойти до каждого: организовывали предварительное голосование в отдалённых районах, надомное голосование, работу в приграничье, классические участки и ДЭГ. 

«Несмотря на множество форм, выборы прошли открыто, с соблюдением установленных законодательных требований, под контролем наблюдателей. Дистанционное голосование для Псковской области стало уже традиционным – это удобно, быстро, надёжно и честно», – подчеркнула эксперт.

По словам Натальи Исаковой, нейросети и искусственный интеллект уже прочно вошли в повседневность россиян, поэтому их активное использование в избирательном процессе закономерно. «Как в обычной жизни, так и в избирательной системе надо учиться их использовать на благо общества, а граждан учить понимать и критически относиться к информации», – отметила директор архива.

При этом, по её наблюдениям, в эту кампанию партии всё же чаще обращались к традиционным методам агитации, чем к возможностям искусственного интеллекта, – и в Госдуму, и в Заксобрание Псковской области конкуренция была высокой. 

«Выборы – это про людей, именно им отдают голоса избиратели, возлагают надежды и, конечно, ждут результат», – резюмировала Наталья Исакова.

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