«Выборы – это про людей»: Наталья Исакова оценила кампанию 2026 года

Прошедшие выборы в Государственную Думу России стали проверкой принципиально новой электоральной модели – такой вывод содержится в аналитическом докладе коммуникационного агентства «Фабрика смыслов». Главным сдвигом аналитики называют территориальный фактор. Появление новых одномандатных округов, включение исторических регионов и перекройка границ по стране – это не косметическая правка, а полное обновление электоральной географии.

Изменилась арифметика мандатов, выросла цена каждого процента голосов, а пятипроцентный барьер стал сложнее для преодоления. ДЭГ из эксперимента превратилось в обычную инфраструктуру: его применяли в 33 регионах, оно получило единый федеральный стандарт и юридический вес, равный голосованию на участке. Нейросети вошли почти во все этапы кампании – от создания контента и персонализации до анализа настроений и автоматизации. Обратной стороной стали дипфейки и имитация голоса с обликом реальных людей – в ответ появилось регулирование: обязательная маркировка ИИ-контента, запрет на использование изображений и голосов без согласия, ограничения на имитацию политиков.

Борьба партий, по мнению авторов доклада, сместилась в плоскость доступа к избирателю. «Единая Россия» опирается на государственную инфраструктуру и технологический контур, «Новые люди» – на цифровую среду и искусственный интеллект, КПРФ сочетает классическую организационную работу с цифровыми инструментами, ЛДПР обновляет бренд через социальную повестку, «Справедливая Россия», в свою очередь, делает ставку на социально-экономические предложения. Единой модели кампании, как отмечается, больше не существует.