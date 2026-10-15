Псковские владельцы собак-проводников смогут покупать корм по электронному сертификату

Владельцы собак-проводников в Псковской области теперь могут покупать корм для своих питомцев по электронному сертификату. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Отделения Социального фонда России.

С начала года питание таких собак включили в федеральный перечень технических средств реабилитации. Выплата на эти цели составляет 83 тысячи 900 рублей и будет ежегодно индексироваться. Механизмом уже пользуются все четверо владельцев поводырей в области – все они живут в Пскове вместе с лабрадорами-ретриверами.

Самый опытный пёс служит хозяину девять лет, самый молодой – три года. Ещё один житель Псковской области, потерявший зрение, в настоящее время учится в специализированном центре и вернётся оттуда тоже с лабрадором.

Право на собаку-проводника есть у граждан с инвалидностью по зрению, если необходимость в помощнике прописана в индивидуальной программе реабилитации и абилитации. «Чтобы получить собаку, людям с инвалидностью необходимо обратиться в Отделение Социального фонда России по Псковской области с заявлением и заполнить специальную анкету. В ней указываются социальный статус будущего хозяина, условия его проживания, уровень социальной активности, а также предпочтения относительно породы, пола и масти питомца, и маршруты, по которым животному предстоит работать», – рассказал заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Евгений Николаев. По его словам, по этой анкете заявителю подбирают помощника, учитывая все детали дрессировки: хозяин и проводник должны совпасть по характеру, темпу жизни, темпераменту и даже росту.

Готовят собак-проводников в России только в одном месте – Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых в Московской области. Там животных учат терпеливо ждать, останавливаться у края проезжей части, переходить дорогу по переходу, искать двери и лестницы, подавать оброненные предметы. Каждый выпускник получает паспорт собаки-проводника – с ним можно находиться с владельцем в любых общественных местах.

После экзамена школу определяет будущего хозяина и вызывает его на двухнедельное обучение: там он осваивает правила содержания и использования собаки-проводника.

Региональное Отделение Социального фонда поддерживает людей с нарушением зрения комплексно: собаку предоставляют безвозмездно, оплачивают проезд будущего хозяина и сопровождающего до центра обучения, а также ежегодно выплачивают компенсацию на содержание и ветеринарное обслуживание животного. В текущем году её размер составляет 39 тысяч 951,15 рубля. Помимо техсредств реабилитации, включая собак-проводников, Отделение СФР по Псковской области назначает пенсии по инвалидности, другие соцвыплаты и предоставляет санаторно-курортное лечение.