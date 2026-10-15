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Общество

Профориентолог Никита Соколов: Менять профессию не поздно и в 60 лет

15 октября 2026 года, 15:11

Профориентация – это не только про школьников, но и про взрослых, которые в разные периоды жизни решают сменить профессию. Об этом в эфире выездной студии «Первого Псковского» на форуме «День профразвития: найди себя в Псковской области» заявил профориентолог, карьерный консультант и лектор Российского общества «Знание» Никита Соколов, сообщает ПАИ.

Профориентолог Никита Соколов: Менять профессию не поздно и в 60 лет

Фото: ПАИ

Эксперт пояснил, что профориентология – направление более глубокое, чем привычные консультации: специалист не ограничивается выявлением интересов и ценностей человека, а помогает выстроить полноценный карьерный маршрут.

Как обратил свое внимание Никита Соколова, многие ошибочно считают, что профориентация адресована исключительно школьникам. 

«На самом деле это и про молодёжь, и про взрослых людей. В течение нашей жизни у нас есть огромное количество переходных этапов. Бывает точка невозврата, когда мы понимаем, что путь пройден и надо что-то в жизни менять. Многие меняют профессию даже в 50-60 лет, пробуют что-то новое», – подчеркнул специалист.

Он добавил, что задача профориентолога – сделать этот путь максимально комфортным и интересным. «Чтобы школьник развивался, шёл к своей цели. Если мы со школьных лет будем идти к одной цели, эффект будет в разы больше, чем если мы постоянно будем менять профессию», – резюмировал Никита Соколов.

Организаторами события выступают всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи президентского национального проекта «Молодёжь и дети».


#профдень60

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