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Общество

Псковичей позвали на этнографический диктант в Молодёжном центре

15 октября 2026 года, 17:52

XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдёт в Пскове 10 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Псковичей позвали на этнографический диктант в Молодёжном центре

Фото организаторов диктанта

Цель акции – укрепить общероссийскую гражданскую идентичность, популяризировать традиционные духовно-нравственные ценности и противостоять фальсификации истории.

Диктант, как и прежде, проведут в двух форматах – очном и онлайн. В Пскове одной из площадок станет Молодёжный центр на улице Максима Горького, 15: начало в 18:00.

Вопросы участникам зададут в видеоформате – их озвучат участники специальной военной операции и представители народов России.

Тематика приурочена к Году единства народов России. Итоги акции подведут 12 декабря 2026 года, в День Конституции Российской Федерации.

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